Liam Payne y Maya Henry rompen su compromiso tras las imágenes del cantante con otra chica La nueva novia del ex de One Direction salía en el videoclip de su tema 'Familiar', junto a J. Balvin

Finalmente no ha podido ser. La relación de Liam Payne y Maya Henry ha terminado un año después de que retomaran su relación tras su primera ruptura. El cantante y la modelo se habían prometido y todo parecía ir viento en popa entre ellos, pero según ha podido confirmar People el noviazgo ha terminado hace aproximadamente un mes. El ex componente de One Direction había sido fotografiado con otra mujer, y aunque se desconoce si este ha sido el motivo de la ruptura recientemente la maniquí había comentado en la publicación de un fan con esta imagen diciendo: "Por favor, no me mandéis más estas fotos de mi prometido abrazado a otra mujer. Esta no soy yo y es suficientemente duro saber que esto ha pasado sin tener que verlo. Basta ya".

Según publican los medios británicos, la nueva chica con la que han fotografiado a Liam Payne es Aliana Mawla, influencer estadounidense de 24 años con la que ha sido visto abrazado en el aeropuerto de Londres. La pareja no tenía miedo a los fotógrafos y el artista se mostraba especialmente atento de su novia, que llevaba un conjunto de crop top y pantalones de chandal en tono crudo mientras se tapaba el rostro con unas gafas de sol. La maniquí ya conocía al cantante desde 2018, puesto que salió en el videoclip de Familiar, una colaboración junto al artista colombiano J. Balvin.

Liam, de 28 años, también conoció a Maya Henry, de 22, en 2018, aunque en los meses siguientes se relacionó al cantante con la modelo Noami Campbell, en septiembre del año siguiente se hizo oficial su noviazgo con la que hasta ahora era su prometida. En 2020 se comprometieron con un impresionante anillo de 3,5 millones pero solo unos meses más tarde pusieron fin a su relación por primera vez. En agosto del pasado año, tras la vuelta de Maya a Estados Unidos después de un tiempo separados por el océano, la pareja volvió a sentir el amor y, tal y como aseguraban fuentes cercanas, tenían el apoyo de la familia del cantante, que consideraba que la maniquí era muy buena influencia para el intérppete de Strip that down. "Creo que atravesamos muchas cosas durante la pandemia. Siento que hemos salido más fuertes", aseguraba el pasado mes de marzo sobre su compromiso.

En los últimos años Liam Payne ha hablado sinceramente sobre su lucha contra las adicciones, ya que según ha desvelado bebía demasiado durante sus años en One Direction y tuvo que dejar el alcohol para poder ser un buen padre de su hijo Bear, fruto de su relación con Cheryl, que ya tiene cinco años. Con la cantante británica de 38 años, integrante del grupo Girls Aloud, salió entre 2015 y 2018, pero su ruptura se mantuvo amistosa por el bien de su niño. "Espero que esté bien, se lo merece. Es una gran madre, trabaja duro, se merece encontrar la felicidad. He pensado mucho sobre ella rehaciendo su vida con otra persona. Encontraremos nuestra propia paz con ese tema, por ahora está todo bien", compartió el artista en 2019.