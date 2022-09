Una sirena con plataformas XL: María Pedraza actualiza un posado icónico de Marilyn Monroe

Cada año, damos por finalizadas las vacaciones con el retorno de las alfombras rojas que nos adelantan las tendencias moda a seguir, así como los nuevos rostros que marcarán la pauta. En sus primeras tres jornadas, la 79º edición del Festival de Venecia ha cumplido con lo prometido: descubrimos a Raffey Cassidy, la actriz de 20 años que causa sensación con sus elecciones de estilo, y nos maravillamos con los vestidos de alta costura que desfilaron en el photocall. La expectación era máxima, así que, a pesar de todo ello, echábamos en falta algo de sabor español. Por suerte, María Pedraza aceptó la codiciada invitación a la ciudad de los canales y nos regaló este viernes uno de sus posados más sensuales hasta la fecha (guiño a Marilyn Monroe incluido).

Un vestido de sirena con plataformas XL

La actriz de La casa de papel no quiso perderse la premiere de Bones and All, donde acaparó las miradas con esta creación de Alta Costura firmada por Armani que se abraza a su figura de reloj de areja con una silueta de sirena muy glamourosa. Llama poderosamente la atención el escote, con profunda caída en forma de corazón y decorado con llamativas piedras de colores en su pecho izquierdo que dibujan motivos florales. Al otro lado, un sutil plisado del aterciopelado tejido azul marino, casi negro, que compone esta elegante pieza..

A modo de contraste, María conjuntó el vestido con los zapatos de plataforma XL que están arrasando actualmente en los catálogos de moda; concretamente, un ejemplar al tono del traje. Culminó el estilismo con discretas joyas de la casa italiana Bvlgari: anillos de diamantes y un par de pendientes Serpenti, que está embellecido con un motivo hexagonal relleno con pavé de diamantes.

Como una diva del cine, a la manera de Marilyn

La pose desafiante, los carnosos labios rojos, el peinado de ondas ladeado... Absolutamente todo nos recordó a las antiguas divas del cine, aunque sin duda el primer personaje que viene a nuestra mente es la icónica Marilyn Monroe, que hizo de aquel look (y de sus peligrosas curvas) su seña de identidad. De hecho, en febrero de 1952, acudió a los premios Henrietta para recoger su galardón como Mejor Personalidad Joven vestida con un diseño rojo de escote corazón y corte de sirena. Y no debería sorprender la conexión. En su momento, la prensa llegó a referirse a ella como 'un saco de patatas', pero el tiempo ha demostrado que se equivocaban, haciendo de ella un referente para las nuevas generaciones.

Desde el vestidazo vintage que lució Emma Chamberlain hasta el peinado 'Audrey Hepburn' que marcó el regreso de Georgina a Venecia, las chicas de moda no esconden su fascinación por las históricas reinas de la gran pantalla. El maquillaje de María, a cargo de Beatriz Matallana para Armani Beauty, no escapó esta similitud sino que, al contrario, buscó emular la sensualidad que Marilyn derrochaba en sus apariciones de alfombra roja hace más de 60 años.

Con un ligero toque dorado, el potenciador Fluid Sheer no solo refuerza el bronceado de la actriz sino que aporta un acabado luminoso y jugoso a toda su cara justo antes de aplicar la base de maquillaje Luminous Silk Concealer y el corrector de la misma línea, ambos formulados para dar un efecto sedoso a la tez. Matallana empleó el colorete Neo-Blush para intensificar pómulos y estilizar su rostro, que por lo demás permanece al natural, con apenas una sombra líquida marrón cobriza bien difuminada sobre los párpados. El punto fuerte del look, y aquel que suscitó las incontables comparaciones con la legendaria intérprete de Los caballeros las prefieren rubias, son sus labios pintados de un rojo carmín mate utilizando la cremosa barra Lip Power de tono 400.