La historia detrás del increíble vestido 'vintage' con el que Emma Chamberlain ha impactado en Venecia

La primera jornada de la 79 edición del Festival de Cine de Venecia nos ha dejado con una alfombra roja cargada de impresionantes looks con los que las asistentes inauguraban ayer esta cita. Como era de esperar, la Alta Costura no ha podido faltar en la Mostra, pero quizá con lo que no muchos contaban era con ver auténticas reliquias sacadas de los archivos de la moda. Y es que el factor vintage ha caracterizado este primer desfile de las celebrities por los adoquines de la ciudad italiana. Entre sus conjuntos hemos podido observar vestidos de décadas pasadas, como el que llevado la youtuber Emma Chamberlain en el estreno de la película White Noise, una pieza muy especial que ha convertido a la joven en una de las invitadas más elegantes.

Con tan solo 21 años, Emma ha logrado convertirse en todo un icono de estilo en redes sociales, donde acumula más de 27 millones de seguidores en sus plataformas. Un trabajo que combina además con su labor como CEO de una empresa de café. La joven logró consolidar su título como nueva it girl de Hollywood en la pasada gala MET, aplicando a la perfección el código de vestimenta con un exquisito dos piezas de Louis Vuitton, firma de la que es embajadora. Y esta vez ha vuelto a presumir de armario posando con un espectacular vestido rojo en el festival de cine italiano. Un diseño de Valentino que perteneció a la colección de otoño-invierno de 2007 que la firma presentó en California y que se convirtió en su día en una de las piezas más reseñables de una línea inspirada en la dolce vita italiana.

Se trata de un modelo en el icónico color rojo Valentino, el pigmento creado por el diseñador que caracteriza sus creaciones desde 1959, cuando lo presentó por primera vez con su vestido Fiesta, aquel que años después llevó Jennifer Aniston. Precisamente a él recuerda el diseño que ha lucido Emma, en una versión mucho más voluminosa. Entallado en la cintura y con una larga falda con pliegues, cuenta con un llamativo detalle de fajín con nudo tanto en hombros como en la cadera. La influencer ha acompañado el look con joyas doradas de Cartier, un clutch de Jimmy Choo y unos altísimos zapatos de plataforma que la firma Stuart Weitzman ha teñido específicamente para la ocasión, según ha explicado Jared Ellner, el estilista encargado de trabajar con ella.

El experto en moda también ha desvelado que han conseguido esta reliquia de vestido a través de Circa Vintage London, una distribuidora de diseños antiguos. Con este vestido, la creadora de contenido ha entrado por la puerta grande debutando en Venecia y reafirmando su papel como referente estilísitico de la generación Z. Aunque no ha sido la única celebrity que ha apostado por reutilizar creaciones de años anteriores: en esta primera jornada hemos visto a Barbara Palvin posar con un vestido de lentejuelas de Armani Privé de 2019 o, sin ir más lejos, a la actriz española Rocío Muñoz Morales, quien ha llevado una pieza perteneciente a los archivos de otoño-invierno de 2008 de la misma firma.