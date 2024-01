Kylie Jenner y su vestido transparente durante el desfile de Jean Paul Gaultier

La Semana de la Alta Costura nos ha sorprendido no solo con las propuestas de los diseñadores más impresionantes del momento como Dior, Schiaparelli y Stephane Rolland, sino también con los looks de los asistentes. En esta ocasión, el protagonismo se lo llevó Kylie Jenner con un vestido transparente y un look minimalista y etéreo al mismo tiempo.

Kylie Jenner durante la Semana de la Moda Alta Costura en París

Compuesto en su mayoría por tela transparente, el outfit se forma con un vestido mini en color blanco y con un escote strapless, que es envuelto por una tela ligera y transparente que otorga una caída suave y elegante al look. Este toque minimalista se resalta con un maquillaje limpio y un hairstyle con ondas sueltas. El vestido cierra con unos tacones que siguen a la perfección la misma línea transparente. Esta combinación nos recuerda que el “clean look” puede seguir dándonos mucho de qué hablar y que más que una tendencia, llegó para quedarse.

Desde hace ya algunos meses, Jenner ha mostrado su entusiasmo por maquillajes más naturales y “efortless” que permitan resaltar más las facciones naturales. En esta ocasión, la naturalidad se mezcló con la sensualidad del vestido escultural que se alineó con los impresionantes looks que pudieron verse durante el desfile de Jean Paul Gaultier. Todo parece indicar que las transparencias estarán al alza durante los siguientes meses y podrían convertirse en el aliado perfecto en cualquier ocasión y en cualquier momento del día. Sin duda alguna, Kylie Jenner sabe cómo tomar un look y volverlo parte de nuestro wishlist.

©Launchmetrics Spotlight





El desfile de Alta Costura de Jean Paul Gaultier por Simone Rocha

Para el desfile de Alta Costura en París, Jean Paul Gaultier tuvo como diseñadora invitada a Simone Rocha para regresar el “cottage core” en todo su esplendor. A través de corsets, moños, transparencias y encajes, Jean Paul Gaultier nos mostró una colección que nos transporta de inmediato a la época victoriana.

Como era de esperarse, el ADN de la diseñadora fue notorio por los detalles femeninos que crearon la mezcla perfecta entre la tendencia “cottage” y elementos “coquette”. Los colores que más resaltaron durante el desfile fueron el blanco, el rosa, el rojo y el negro. Cada uno de ellos, se unió a los diferentes detalles pensados por Rocha para crear un diálogo donde el romanticismo y la feminidad fueron los protagonistas.