Para la industria de la moda, esta semana es una de las más importantes del año, ya que las firmas miembros de la Federación de la Alta Costura y Moda presentan sus trabajos más exclusivos y espectaculares durante esta semana, colecciones que toman miles de horas de meticuloso trabajo en los más prestigiosos ateliers y casas de moda.

El look de Jennifer Lopez para Elie Saab

Durante esta ajetreada semana en París, no sólo los looks sobre la pasarela son los protagonistas, si no que las más distingudas invitadas a los shows también son el foco de atención gracias a sus icónicos atuendos en primera fila. Una de nuestras favoritas es Jennifer Lopez, quien sigue conquistando las calles de la Ciudad de la Luz con sus impresionantes atuendos florales, ya que primero la vimos en una versión más edgy y futurista el pasado lunes en Schiaparelli -hecho con 7,000 pétalos de rosas reales-, y ahora para Elie Saab, la cantante y actriz volvió a deslumbrar en un estilo más femenino y romántico: un vestido con corte romano en verde olivo con una capa de flores en tonos lavanda y verde que llegaba hasta el piso. Look que complementó con aretes de diamantes, un listón de terciopelo verde en el cabello -que recientemente cortó en un midi-bob- y para el maquillaje, un smokey eye ligero, tez bronceada y labios glossy nude. Estética que va muy de la mano con su más reciente lanzamiento musical “Can’t Get Enough”.

La propuesta de Elie Saab Alta Costura para primavera verano 2024

Elie Saab presentó su colección titulada “A Desert Rose”, inspirada en la vibrante ciudad de Marruecos, con opulentas texturas y siluetas con el característico detalle artesanal en los bordados y aplicaciones con cristales de la casa de moda, en una oda visual al amanecer en la ciudad antigua. Entre los tonos más utilizados pudimos ver pasteles, como el rosa, lila y azul celeste. Los diseños también presentaban abrigos con tejidos metálicos, trenzas de seda y piezas adornadas con plumas, flores y mosaicos vibrantes.

Desde el inicio de la semana de Alta Costura, hemos podido ver que la estética femenina -junto con los tonos pasteles, neutros y rojos- ha dominado en su mayoría entre los desfiles, a lo que Elie Saab no fue la excepción, con sus estructuradas siluetas que sin duda veremos en las alfombras rojas y los eventos más exclusivos este año. Saab es uno de los cinco diseñadores de Medio Oriente con presencia en el calendario de Alta Costura, junto a Georges Hobeika, Zuhair Murad, Mohammed Ashi y Sara Chraibi.

Algunos de los looks del desfile de Elie Saab Alta Costura 2024 en París: