Si tenías en mente cortar tu cabellera este año -pero te da miedo comprometerte con un cambio de look muy radical- te presentamos el midi-bob: la evolución más versátil del bob y estilo que ya se perfila como el corte más solicitado del año. Favorecedor para todas, moderno, fácil de estilizar y con mucha presencia.

Como su nombre lo indica, este corte de cabello no va al mentón como el clásico bob, si no que llega hasta los hombros, lo que lo hace muy versátil para resaltar todas las facciones y todas las texturas si se corta de forma correcta. Lo ideal es cortarlo recto y con peso en las puntas, y con los laterales sutilmente más largos. Si tu textura es más fina y lacia, puedes optar por capas o un fleco para darle más movimiento y volumen a tu estilo. Y hablando de su versatilidad, el midi-bob es corto pero no tan corto para que no puedas peinarlo en un chongo o medio chongo, o simplemente puedes llevarlo suelto con una textura brillante, lo cual va muy acorde con la tendencia de lo clean y natural para el cabello.

©GettyImages



La supermodelo Christy Turlington en un midi-bob icónico en los 90s.

Y con la tendencia de los 90s en auge, supermodelos de la época como Cindy Crawford y Christy Turlington, las pioneras de este look, demostraron que este largo es tanto chic como práctico, y de muy bajo mantenimiento, muy acorde a la tendencia general a llevar peinados minimalistas este año. Para lograr ese estilo con textura y volumen la clave está en pedirlo con capas tan ligeras y mezcladas que casi no se noten, si la parte de arriba está muy pesada, no tendrá movimiento.

Las famosas se unen al corte de la temporada: midi-bob

Inspírate con las famosas que ya se unieron a la tendencia para pedir tu nuevo corte en el salón.