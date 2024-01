Como cada enero, el día de hoy arranca la Semana de Alta Costura en París, con una serie de presentaciones de las casas de moda más exclusivas. Para ello, las firmas requieren una serie de requisitos tan estrictos como número de horas trabajadas en atuendos, la localización de los talleres y las técnicas utilizadas para su elaboración. Algunas casas de moda y sus creativos vuelcan su imaginación para traernos creaciones únicas y a la medida, accesibles solo para un reducido número de personas.

Dentro de este circuito de moda, Schiaparelli fue la primera firma que presentó su colección, una cuyo director creativo, el estadounidense originario de Texas Daniel Roseberry llamó “Schiaparalien”, una colección inspirada en el mundo exterior, en homenaje a parte de la familia de Elsa Schiaparelli, en concreto a su tío Giovanni Schiaparelli, quien descubrió un valle en el planeta Marte y quien acuñó el término “marcianos” a sus probables habitantes.

Volúmenes imposibles, brillos e incrustaciones de microchips y elementos de tecnología aparecieron en la pasarela. Dos atuendos mostraron con mayor elocuencia esta inspiración: el look “Mother”, que diseñó Daniel para la modelo Hana Soukupova, musa de esta colección y un modelo que mostró un bebé robot sobre la pasarela.

©GettyImages



El vestido “Mother” pieza central de la inspiración de la colección.

La estelar aparición de Jennifer Lopez en la primera fila y su radical cambio de look

La colección fue solo uno de los elementos que sorprendieron sobre esta presentación de Alta Costura, y la alfombra roja no fue la excepción. Aunque este año extrañamos el estiloso look de Cardi B, la primera fila de Schiaparelli no decepcionó, pues nos mostró a una Jennifer Lopezen un atuendo especialmente diseñado para ella por la casa de modas francesa que consistió en un abrigo blanco oversized elaborado de verdaderos pétalos de rosa, que acompañó de unos tights negros, unos lentes metalizados y el bolso Anatomy de la firma.

©GettyImages



Jennifer Lopez en un look hecho a la medida con verdaderos pétalos de rosa firmado por Schiaparelli

A las espectaculares prendas Jennifer Lopez añadió otro factor sorpresa: un radical cambio de look conformado por un bob, uno de los cortes que sin duda marcarán este 2024 como una de las más grandes tendenicas en cuanto a cabello, con un acabado tipo mojado y un maquillaje en tonos ahumados.

Junto a JLo, otras famosas lucieron radiantes durante la primera fila como Zendaya, quien lució una peluca con fleco y un vestido inspirado en una cola de caballo, así como Hunter Schafer y otros personajes del mundo de la moda y las celebridades como Carla Bruni, Bella Thorne y Victoria Federica de Marichalar y Borbón.





Carla Bruni, Hunter Schafer y Bella Thorne asisten al desfile Alta Costura de Schiaparelli primavera-verano 2024

Así luce la colección Alta Costura Schiaparelli primavera-verano 2024

A continuación, descubre algunos de los mejores looks vistos sobre la pasarela, creaciones elaboradas por Daniel Roseberry, actual director creativo de la firma