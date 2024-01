Jennifer Lopez nos da un vistazo a la decoración de su impresionante hogar

Cuando pensamos en Jennifer Lopez, lo primero que se nos viene a la mente es la poderosa mujer de ascendencia latina que ha construido una muy sólida carrera en la industria del entretenimiento. También es común que llegue a nuestra mente su inagotable sensualidady las muchas veces que ha dejado sin aliento a todo el mundo con sus atrevidos looks, pero ¿podrías pensar en JLo como una mujer con gustos de abuela?

En una reciente publicación de Instagram, la neoyorquina mostró un brunch de celebración que tuvo luego del éxito que ha sido su canción Can’t Get Enough, la cual forma parte del álbum ‘This Is Me... Now’,que marca su gran regreso a la escena musical, luego de más de 10 años de no lanzar todo un material discográfico.

En las fotografías que compartió se le ve feliz y radiante ante esta buena recepción del público, pero lo que más llamó la atención fue su particular gusto de decoración del hogar, ya que se pueden ver algunos detalles de la increíble mansión que comparte con su esposo, el también actor Ben Affeck.

Los dos estilos de Jennifer López en una sola foto

La primera foto, en la que la guapa actriz es la protagonista, podemos ver que para su atuendo eligió algo sin escotes, aunque no por eso menos sexy, ya que fue muy ceñido al cuerpo. Se trata de un top de distintos tonos café y negro con manga larga y cuello alto, el cual combinó con lo que parece una mini falda, ideal para el calor de California.

Aunque indecisa, pues no sabía qué lentes usar, en esa postal pudimos ver que a su festejo llevaría su Birkin café, ya que se ve al fondo, en lo que parece un cómodo sofá que podría combinar perfectamente con la tendencia ‘grannycore’.

Pero ese no es el único detalle de este estilo en la fotografía, ya que a un costado de la intérprete de “Jenny from the Block” podemos observar un par de sillas antiguas de madera con tapizado floral en tonos rosas, que junto al papel tapiz, también floral y a la lámpara de techo que se ve justo detrás de la cantante, crean un ambiente muy clásico y sofisticado.

Qué es la tendencia ‘Grannycore’

A través de los años, las tendencias cambian, no solo en la ropa, sino también en el hogar, pero hay clásicos que no pasan de moda. Uno de estos es el ahora conocido como ‘Grannycore’, que nació de la inspiración de prendas tejidas o looks que nos recuerdan al estilo de nuestros abuelos, pero que ha encontrado un area de oportunidad en el interiorismo, trayendo algunas antiguedades a la época actual.

Un claro ejemplo de esta tendencia podrían ser los sofás muy acolchados en tonos claros o con algún estampado, principalmente de flores. Papeles tapiz y candelabros de cristal cortado también se pueden sumar a esta estética.

Vídeo Relacionado: Científicos crean gafas de realidad virtual para ratones Loading the player...