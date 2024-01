Ok, si. La relación entre el ballet y Chanel va más allá de la historia de una falda de tul. Gabrielle Chanel, amiga de grandes creadores de la época, diseñó el vestuario de Les Ballets Russes, la compañía de danza fundada por Sergei Diaghilev.

Así, es normal que Virginie Viard, directora creativa de la casa de modas francesa, al recorrer los códigos de la maison, se haya inspirado en ese arte, tan cercano a Mademoiselle, para esta más reciente entrega, la colección Alta Costura primavera-verano 2024. Dos elementos menciona en los apuntes de la colección: El botón, símbolo precioso de la casa, y el femenino y delicado mundo del ballet, embellecido con el tul y las formas flotantes.

Carrie Bradshaw, el look de ballerina y su versión más sofisticada, cortesía de Chanel

©HBO



La icónica falda de tul utilizada por Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker en la exitosa serie de HBO “Sex & The City”.

Pero en el mundo de las tendencias, esta inspiración coincide también con uno de los looks más icónicos del siglo XX, aquel que utilizó el personaje de Carrie Bradshaw en “Sex & The City” y ahora en “And Just Like That...” exitosas series que han marcado a distintas generaciones. Ese look, recién mostrado desde el capítulo uno, catapultó a la serie, al personaje y a Sarah Jessica Parker como uno de los íconos fashion de nuestros tiempos.

©GettyImages



Para la secuela “And Just Like That”, el equipo de vestuario decidió reinterpretar la icónica falda de tul usada por Carrie Bradshaw.

El ballet y la danza: los códigos de inspiración para la colección Chanel Alta Costura

2024 marca el cien aniversario de la colaboración de Chanel con la compañía de danza Les Ballets Russes, creando el marco perfecto para esta colección que presenta capas de tul, lazos, moños acompañados de leotardos de ballet y medias. Los tonos pastel se hacen presentes para darle el toque ultrafemenino y etéreo a la colección.

“Para mí, la danza evoca muchas historias y emociones cercanas a mi corazón, y que con mucho placer rememoro” -Virginie Viard.

©Chanel



Una refinada versión del look ballerina de Carrie Bradshaw, cortesía de Chanel.

Todos los demás looks de la colección Chanel Alta Costura primavera-verano 2024