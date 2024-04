Desde que se estreno la serie “Sex & The City” en los años noventa, Carrie Bradshaw se convirtió en inspiración para los outfits de muchas, y por lo mismo, sigue viviendo en nuestros tableros de Pinterest.

La realidad es que a Patricia Field (la diseñadora de vestuario) no le faltó detalle a la hora de pensar cómo iba a vestir a Sarah Jessica Parker para darle vida a este gran personaje.

Ya sean sus clásicos Manolo Blahnik o las múltiples versiones de la Fendi Baguette, no podemos negar que Carrie siempre traía puesta alguna pieza que quisiéramos tener en nuestro clóset.

Los looks de Carrie siguen vigentes, y eso es lo que sucede cuando apuestas por un estilo propio, un que va más allá de las tendencias del momento. Así que ya sea que estés viendo de nuevo la serie, o estés esperando la tercera parte de “And Just Like That...” (que se ha previsto para 2025), te compartimos los mejores looks de todos los tiempos de este fascinante personaje.

Estos son los mejores looks de Carrie Bradshaw en la historia de “Sex & The City”