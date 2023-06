Así fue la ocasión en la que ‘¡HOLA!’ apareció en la serie de ‘Sex and the City’

Este 2023 se cumplen 25 años del estreno de Sex and the City, una de las series que causó gran revuelo en sus niveles de audiencia y que marcó generaciones. A pesar de que ya han pasado casi 20 años desde su último episodio, hoy en día continua vigente y se sigue hablando de ella tras dos películas (Sex and the City 1 y 2) y una secuela (And Just Like That).

©GettyImages



Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker and Kristin Davis

Las aventuras de Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda no solo impactaron generaciones, sino que también les dieron una proyección aún mayor a ciertas marcas de lujo, diseñadores e incluso cócteles, ¿cómo olvidar el famoso Cosmopolitan que Carrie Bradshaw pedía en sus salidas con las chicas? Ente todos esos recuerdos, rescatamos uno, la vez que la protagonista de la serie se pone a leer ¡HOLA! Sí, nuestra revista forma parte de la historia de la afamada serie y te vamos a decir exactamente en qué capítulo Carrie se pierde entre las páginas de nuestra publicación.

©HBO Max



Carrie Bradshaw leyendo HELLO!

En la quinta temporada, en el capítulo Plus One is the Loneliest Number (Más uno es el número más solitario), Carrie Bradshaw, personaje interpretado por Sarah Jessica Parker, aparece leyendo un número de HELLO! con David y Victoria Beckham en la portada. En ese escena, Carrie se reencuentra con su antigua jefa de Vogue, a la que le dice: “Solo estaba leyendo el ¡HOLA!, la revista”.

Samantha Jones, de regreso

Tras una exitosa serie y dos películas, Kim Cattrall decidió alejarse de todo lo que implicara Sex and the City. En ese entonces, se dijo que había fuertes diferencias entre las protagonistas, sobre todo entre Kim y Sarah Jessica Parker.

Aunque muchos de los fans de la serie echan de menos la química entre las cuatro actrices, parece que aún hay esperanza de volver a ver a Samantha Jones, aunque no como todos hubiesen esperado. Variety reportó que Cattrall volvería a And just like that en el final de la segunda temporada, pero solamente tendrá un cameo. “Ella solo aparecerá en la escena final… Sin verse ni hablar con las estrellas de la serie, entre las que se incluye a Sarah Jessica Parker, con quien tuvo el enfrentamiento. Tampoco tuvo contacto con el productor ejecutivo de la serie, Michael Patrick King”, reveló una fuente a dicho medio.

