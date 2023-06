Rosalía comparte detalles de su boda y revela que ya tiene opciones para su vestido de novia

A finales de marzo, Rosalía y Rau Alejandro compartieron la inmejorable buena nueva de su compromiso, y lo hicieron de una forma que solo ellos podían hacerlo. Fue a través del video de Beso, su primer sencillo juntos, que revelaron el momento en el que el cantante puertorriqueño le hizo la gran pregunta a su novia. Hoy, los seguidores de ambos esperan ansiosos el día de la boda, y aunque es un hecho que habrá que esperar a que terminen sus compromisos profesionales para la celebración, la intérprete española ha querido adelantar algunos detalles de su enlace.

©GettyImages



La pareja anunció su compromiso en marzo

Rosalía acudió como invitada al famoso programa español El Hormiguero (Antena3), espacio en el que habló de su nuevo éxito Tuya, así como de su gira por Europa y su colaboración con Rauw Alejandro. “Hay una parte que es muy divertido porque tenemos la complicidad de ser pareja. Nos la pasamos bien, nos reímos todo el rato”, contó la cantante al anfitrión Pablo Motos sobre su expriencia trabajando con su novio.

“Pero a la vez también es verdad que al sacar un proyecto, hacer videoclips, todas estas cosas como que generan tensión a veces o presión a veces, entonces mira, aquí estamos, seguimos y hemos sobrevivido a un lanzamiento, que un lanzamiento siempre es estrés”, comentó, y aceptó que el intérprete de Todo de Ti es muy paciente. “Montón, imagínate, para aguantarme a mí”.

©@elhormiguero



Rosalía habló de sus planes de boda en ‘El Hormiguero’

Durante la charla no tardó en surgir el tema de su boda con Rauw. “Tengo entendido que os casaís”, comentó Pablo, a lo que Rosalía respondió entre risas: “Eso parece, parece que va haber boda”. La cantante explicó que antes de dedicarse de lleno a los preparativos debe cumplir con sus compromisos. “De momento tengo que terminar la gira y ya luego para la vuelta”, comentó. La española tiene en puerta una serie de conciertos en Grecia, Italia, España, Bélgica y Francia.

Y aunque señaló que de momento está concentrada en sus proyectos profesionales. reveló que ya ha considerado algunas opciones en lo que respecta a su vestido de novia. “Tengo por ahí unos vestidos guardados, un vestido de Vivienne Westwood me gustaría, tengo por ahí cosillas guardadas”, reveló.

Sobre la fiesta, la ‘Motomami’ anticipó que podría ser una celebración íntima. “Chill, chill Pablo, con familia a lo mejor, no sé, como tranquilo, veremos”, comentó. Sin embargo, estuvo de acuerdo con el conductor que en ocasiones la lista de invitados se va haciendo cada vez más grande. “No sé, vamos a ver como termina esto”, comentó.

Los detalles de su romántica pedida

Rosalía también recordó aquel inolvidable momento en el que Rauw Alejandro le pidió matrimonio. “Me lo pidió de una manera muy bonita. En Puerto Rico, en casa de sus abuelos que está en la montaña y se veía todo Puerto Rico. Se veían fuegos artificiales porque habían sido las campanadas”, contó.

“Yo no me lo esperaba”, confesó. “Veo que se me arrodilla y buscaba algo y no lo podía sacar. Era la caja, la tenía ahí encajada... y me sacó el anillo y me pidió que me casara con él”, contó. “Me puse a llorar lagrimones”, admitió.

