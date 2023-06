Ahora es Rauw Alejandro quien se pone peluca y hace una divertida imitación de Rosalía

Hace un par de semanas, Rosalía sorprendió a sus seguidores con un divertido video en el que hizo una parodia de su novio Rauw Alejandro. La cantante española demostró que no solo es una talentosa cantante y bailarina, sino también que tiene grandes dotes para la comedia y la actuación. Los fans de ella y del cantante puertorriqueño reaccionaron divertidos, y pidieron que él también hiciera su imitación de su chica. Ese momento ha llegado, y el intérprete de Saturno ha causado sensación.

La pareja está feliz y enamorada

“Es hora de la venganza, te amo”, escribió Rauw Alejandro en su cuenta de TikTok al publicar su respuesta a aquel cómico video que hizo su novia imitándolo. El clip, compartido hace apenas un par de días, suma hasta el momento más de 19 millones de reproducciones.

Así como la intérprete de Con Altura se puso una peluca azul para copiar el estilo del boricua, él echó mano de una falsa melena oscura para intentar parecerse a su guapa novia. “Buen día Motobabies, qué hermosa mañana”, inicia el cantante su video cn una voz suavizada, imitando a Rosalía cuando comparte con sus seguidores un vistazo a su rutina diaria.

Tras mostrar cómo se cepilla los dientes y su desayuno, el cantante hizo una divertida parodia de los momentos en los que ‘La Motomami’ salta a la cama para despertarlo, pero a falta de cómplice, unas almohadas ocuparon su lugar, “siempre le doy muchos besitos para que se levante”.

Luego de una breve rutina en el gimnasio y una sesión de selfies, el puertorriqueño expuso lo distraída que puede ser Rosalía, pues aunque él claramente exageró al sacar una decenas de artículos irreales de su bolso (recipientes, mayonesa, aceite de oliva y hasta una bolsa de aguacates), mostró una situación que seguramente le ha pasado ya a la española: no hallar su teléfono celular.

Rauw también mostró su lado más creativo al interpretarse tanto a sí mismo como a su novia casi al mismo tiempo, todo con tal de exponer que ella se queda dormida cuando ven juntos televisión. Frases características de la cantante como “ole, ole” y “toma que toma”, y las conocidas muecas de la española no faltaron en la parodia del boricua.

Además del buen humor, la pareja está unida por un amor sincero

Rauw hizo que Rosalía recuperara la fe en el amor

“Yo tenía la fe perdida en la masculinidad. Conocerte cambió un poco la situación”, confesaba la cantante en marzo pasado en una entrevista con Ibai Llanos, apenas unos días antes de anunciar su compromiso con Rauw, quien también estaba presente “Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tú para mí fuiste la primera vez que no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido”, agregó entonces refiriéndose a su novio.

