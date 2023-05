Con melena azul incluida, Rosalía hace la imitación más divertida de Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro tienen mucho en común, empezando por su gran talento, creatividad y pasión por la música, no por nada su reciente lanzamiento musical conjunto fue todo un éxito. Pero hay algo más que une a esta famosa pareja, y no es el gran amor mutuo, sino el buen sentido del humor. Ha sido la cantante española quien acaba de demostrarlo, pues compartió un divertido video en el que mostró no solo lo bien que conoce a su galán, sino lo cómica que puede llegar a ser.

©GettyImages



Rosalía y Rauw Alejandro son una de las parejas del momento

La intérprete de Con Altura se puso en la piel de su novio al hacer una graciosa imitación de Rauw Alejandro. Enfundada en una chaqueta tipo universitaria y con una peluca azul para imitar la melena de su novio, Rosalía provocó risas al mostrar algunas situaciones cotidianas con su novio, repitiendo incluso algunas de las muletillas del boricua, entre ellas la palabra ‘diablo’.

“Baby, me voy a comprar un coche, ¿okey? Algo sencillo, un Ferrari”, dice muy seria Rosalía emulando a su novio mientras habla por teléfono. La estrella española también imitó a su novio dando vueltas en la cama y quejándose del calor. También mostró cómo es la reacción del cantante cuando pierde en un videojuego. “Diablo, cab***, me mataron”, expresa la española mientras está sentada en el sofá como lo hace su galán cuando juega.

La cantante también mostró en su parodia los gustos de su novio en cuanto a comida, pues hizo una imitación de Rauw comiendo. “Gracias Dios por este pollo frito”, dice mientras besa un crucifijo que cuelga en su pecho. “Más adobo, más adobo”, agrega. También se queja al abrir el refrigerador y no encontrar en ella arroz con jamonilla, chuletas y tostones.

En su divertido video, Rosalía también se rió de ella misma, pues expuso lo que le dice su novio sobre el tiempo que tarda para alistarse antes de salir de casa: “Baby, de verdad, yo siempre estoy ready, tú te tardas 30 horas”, expresa. Esta y todas las situaciones que la cantante mostró en su TikTok fascinaron a sus seguidores, tanto que hasta el momento el video rebasa los 17 millones de reproducciones.

©Rauw Alejandro



La pareja está feliz y comprometida

Las confesiones de Rosalía sobre el amor

“Yo tenía la fe perdida en la masculinidad. Conocerte cambió un poco la situación”, confesaba la cantante en marzo pasado en una entrevista con Ibai Llanos, apenas unos días antes de anunciar su compromiso con Rauw, quien también estaba presente en esta charla.

Según la misma Rosalía lo confesó, el puertorriqueño la hizo cambiar de opinión. “Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tú para mí fuiste la primera vez que no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido”, agregó entonces refiriéndoe a su novio.

