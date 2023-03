Rosalía y Rauw Alejandro derrochan miel al anunciar su primera y esperada colaboración musical

Sin lugar a dudas, Rosalía y Rauw Alejandro son una de las parejas más populares de la música en español. La relación entre la española y el boricua marcha viento en popa, tanto que ambos se han aventurado a hablar de su futuro juntos, incluida la posibilidad de tener hijos. Sin embargo, para sus había algo pendiente en cuanto a sus facetas de cantantes, y era una colaboración. Los intérpretes no se han hecho de oídos sordos ante esta petición y finalmente han complacido a su público: han anunciado su primera canción y no sólo eso, sino que han compartido una ‘probadita’.

©GettyImages



La pareja ha complacido a sus fans con una colaboración

El pasado 13 de marzo Rosalía y Rawu Alejandro hicieron el anuncio que sus fans esperaban ansiosos desde hace mucho tiempo: el lanzamiento de una colaboración. La pareja hizo una publicación conjunta en Instagram en la que revelaron al fin en lo que había estado trabajando juntos: R∞R, un EP compuesto por tres canciones.

En la primera de las dos imágenes de su post se podían ver dos letras R entrelazadas, aparentemente pintadas en un fondo rojo, algo que de inmediato fue entendido como las iniciales de los nombres de ambos. En la segunda foto se enumeraban los tres temas que componen este mini álbum enumeradas en estricto orden: Beso, Vampiros y Promesa. Para suerte de sus seguidores, no habrá que esperar mucho para escuchar el EP pues los cantante detallaron que se estrenará el próximo 24 de marzo.

Y mientras ese día llega, la pareja ha querido regalar a sus fieles fanáticos un adelanto del primer tema, y vaya la forma en la que lo han hecho. Rosalía publicó en su cuenta de TikTok un breve video en el que se le ve acurrucada junto a su galán, derrochando miel, con sus rostros muy cerca entre sí mientras cantan unos versos de su canción.

“Yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes solo. ¿Pa‘ dónde vas, pa’ dónde vas?”, canta la pareja acompañada por la canción. Entre risas y miradas de amor, ambos dejaron más que claro que este dueto es resultado de los fuertes sentimientos que los unen.

Ya habían dado pistas de su colaboración

A finales del año pasado, en el marco de los Latin GRAMMY, Rosalía dio una entrevista a Billboard en la que dejó entrever sus planes de unirse a su novio en un nuevo proyecto. “Hemos estado juntos en el estudio... Ya veremos, ya veremos”, dijo entonces, reservándose los detalles. Tiempo antes, la cantante había revelado a Los Angeles Times la razón por la que no había grabado con Rauw Alejandro. “Nuestra conexión es muy fuerte, pero todavía estamos aprendiendo unos de otros y construyendo una base”, explicaba.

“Siempre me encanta saber qué piensa, igual que él siempre me pregunta, ya sea en el estudio o a nivel visual... Porque para mí tener la opinión de mi madre, de mi hermana, de Raúl al final son opiniones de peso”, explicaba Rosalía en una entrevista para Primer Impacto (Univision) al hablar del apoyo del boricua en su carrera.

©GettyImages



La pareja ha hablado de su futuro y de la posibilidad de iniciar una familia

