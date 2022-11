Rosalía sobre convertirse en mamá: ‘Me haría mucha ilusión’

Sin duda alguna, Rosalía se encuentra en el mejor momento de su carrera, y prueba de ello son las exitosas presentaciones que ha sumado con su gira 2022-2023: Motomami World Tour. Pero no todo tiene que ver con la música en la vida de la cantante, pues también se encuentra plena en el aspecto personal. La intérprete de Despechá está felizmente enamorada de Rauw Alejandro, con quien lleva más de un año de noviazgo. Con las cosas marchando viento en popa, la española se ha sincerado sobre sus planes fuera de los escenarios y ha revelado qué piensa del matrimonio y si le gustaría convertirse pronto en mamá.

Rosalía y Rauw Alejandro están felices y enamorados

Hace unos días, Rosalía concedió una entrevista a Borja Voces para el programa Primer Impacto (Univision), y durante la charla recibió una llamada de su galán, lo cual dio pie a que se abordara el tema de su noviazgo. Dado que ella y su Rauw comparten la misma profesión, la cantante fue cuestionada sobre cómo ha sodo llevar un noviazgo con otro artista.

“La verdad no es fácil porque la agenda de él también es complicadísima pero yo creo que siempre encontramos la manera (de estar juntos), siempre encontramos la forma”, comentó. “Y cuando estamos de no trabajar, no trabajamos”, agregó Rosalía, quien en redes sociales ha mostrado algunos vistazos de sus románticas escapadas con el puertorriqueño.

No desaprovechan la oportunidad de estar juntos

Y cuando se trata de asuntos relacionados con el trabajo, también están juntos para apoyarse. “Siempre me encanta saber qué piensa, igual que él siempre me pregunta, ya sea en el estudio o a nivel visual... Porque para mí tener la opinión de mi madre, de mi hermana, de Raúl al final son opiniones de peso”, explicó.

¿Piensa en el matrimonio y los bebés?

Tan sincera como suele ser, la intérprete de Con altura reveló si cree en el matrimonio. “Sí definitivo, claro. Bueno, mis referentes son las personas de mi familia, cuando yo he crecido... y claro que sí, y al final creo que es muy bonito el llegar uno a comprometerse a ese nivel”, comentó, aunque no reveló si ella y Rauw han hablado sobre dar este importante paso en su relación.