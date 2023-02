¿Quiere ser padre? Rauw Alejandro revela sus planes de familia con Rosalía

A sus 30 años, Rauw Alejandro vive el mejor momento de su carrera, pues gracias a su talento y estilo único, ha convertido a sus temas musicales en los favoritos de muchos. Pero el éxito del intérprete puertorriqueño no se limita al ámbito profesional, pues fuera de los escenarios, también se encuentra pleno. Desde hace más de un año mantiene una sólida relación con Rosalía, de quien se le ha visto muy enamorado. Al ver que las cosas marchan viento en popa no han faltado las preguntas sobre su futuro juntos. El cantante ha respondido con sinceridad si quiere ser padre con la española.

Son una de las parejas más populares de la música latina

Rauw concedió una entrevista a la radio dominicana Alofoke en la que fue cuestionado sobre sus planes de paternidad. “¿Y si Rosalía te viene y te dice que está embarazada?”, le preguntó sin rodeos uno de los presentadores. Y el intérprete de Todo de ti no dudó en responder: “Cab% , eso es cab%. Yo quiero un par de ellos, yo quiero un par de hijos”.

Los anfitriones del programa radiofónico quisieron que si invitado ahondara más en su respuesta e insistieron en la cantidad de hijos que le gustaría tener con su novia. “Los que Dios me dé. No sé cuántos, no soy yo el que los paro”, comentó, dejando ver que esta decisión no estaría únicamente en sus manos, sino también en las de su pareja.

rauw hablando de tener hijos con rosalia, los perdemos… pic.twitter.com/a4VS63OFdh — A PALÉ 🍭🏍 (@APALEAPALE) February 17, 2023

Si bien el cantante expresó sus deseos de ser padre, también dejó claro que este gran paso en su relación con Rosalía tendrá que esperar, pues al igual que él, ella está sujeta a compromisos profesionales. “Tú tienes que entender que mi mujer tiene sus contratos, tiene sus tours y tiene sus responsabilidades también”, explicó.

La pareja confirmó su relación a finales de 2021

¿Qué ha dicho Rosalía sobre ser madre?

Rauw Alejandro no es el único que se ha referido a la posibilidad de iniciar una familia, pues la intérprete de Despechá también lo ha hecho. En noviembre del año pasado, Rosalía habló con Borja Voces en Primer Impacto (Univision), y reveló que la maternidad es uno de sus grandes sueños por cumplir.

“Yo creo que eso es una cosa que en el futuro se verá, pero sí que te puedo decir que yo tengo la ilusión muy grande de tener muchos hijos, me encantaría”, comentó entonces. Sin embargo, admitió que aún no tenía claro el número de hijos que desearía tener, ni cuándo. “Yo lo que sea, lo que Dios quiera, pero me haría mucha ilusión”, dijo.

En aquella ocasión, la española también reveló si cree en el matrimonio, dejando ver que ese podría ser un paso futuro en su relación cpn el boricua. “Sí definitivo, claro. Bueno, mis referentes son las personas de mi familia, cuando yo he crecido... y claro que sí, y al final creo que es muy bonito el llegar uno a comprometerse a ese nivel”.

Rosalía ha admitido que tiene la ilusión de ser madre

