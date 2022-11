Sofia Reyes estrena ‘Luna’, Juanes regresa con ‘Amores Prohibidos’, y Rauw Alejandro cambia todo con ‘Saturno’

Alejo - Máscara

Con el compromiso de llevar su música a otro nivel y la determinación de seguir brillando dentro del género urbano, Alejo, nos presenta este nuevo tema cargado de energía y con un poderoso beat que invita a mover el cuerpo. El tema Máscara cuenta con un videoclip filmado en la ciudad de Miami.

Matisse, Eden Muñoz - Te Vale Madre

Para esta nueva canción el grupo intentó una fórmula diferente: la composición corrió a cargo de la inesperada dupla creativa de Melissa y Román a quienes se sumó el expertise de Eden. De esta manera escuchamos a un Matisse moviéndose con madurez entre los sonidos del regional mexicano, un género con el que crecieron pero que empezaron a explorar con Como lo Hice Yo con Carin León (Nominada al Latin GRAMMY®), Más muerto que vivo con Intocable y el disco Así de Enamorados.

Conexión Divina - Inercia

“Le pusimos Inercia a nuestro primer disco porque representa la fuerza que nos mantiene en constante movimiento hacia nuestra meta, sin importar lo que hay a nuestro alrededor”, dijeron Liz, Ashlee y Sandra, las tres artistas mexicanas-americanas que conforman Conexión Divina. El sencillo Se Rumora, acompaña el lanzamiento del disco, y es una muestra de la calidad y profundidad de este trío de talentosas mujeres, quienes han escogido el legado ancestral de su familia para expresarse artísticamente, incorporando sonidos y temas propios de su generación.

BK - Diciembre sin ti

“La idea de este EP fue buscar hacer música para una época en la que casi todo el mundo celebra y comparte en familia. Así que buscamos artistas de diferentes países como España, Colombia, Perú, Puerto Rico, Argentina entre otros, para tratar de plasmar en las canciones lo que en cada lugar se vive en esas fechas, sin perder el toque urbano y característico de cada artista”, expresa BK.

Valentina ft. Mendoza y Bastián - XXXQuisito

La canción lleva el mensaje significativo … de no pensar las cosas demasiado para poder dejarse llevar y disfrutar con ese amor que nos hace sonreír. “XXXQUISITO surgió una noche que me invitaron a una sesión creativa donde conocí a Bastián, Callejo y Mendoza y de ahí pues nació algo que lo describe totalmente la palabra XXXQUISITO!” cuenta Valentina. “Hubo un flow XXXQUISITO” comentó Mendoza. “… esta unión mexicana con la republica dominicana se pensaría que no fuera fácil, pero en realidad fue instantánea y de veras XXXQUISITO” agregó el productor Bastián.

Danny Ocean - Si es Amor

Danny Ocean Part 2, la secuela de su previo álbum de estudio. El álbum aterriza con el tema de enfoque Si es Amor junto a Beele, una Salsa romántica que viene siendo la primera vez que Ocean crea un tema dentro de este género, y visuales de todos los temas del disco dirigidos por él. En la parte 2, el romántico cantautor experimenta con ritmos urbanos, caribeños y del Pop fusionando diferentes géneros como la bachata, la Salsa, el reggaetón y baladas tradicionales. El álbum cuenta con colaboraciones con Mora, Elena Rose, Big Soto y Beele y con los reconocidos productores Diego Raposo, Dagold, Cadilak, Vfro y el mismo Ocean.

Yorghaki - Quiero Sentir (Algo Más)

Este trabajo discográfico consiste de cuatro sencillos, tres totalmente inéditos en los cuales Yorghaki demuestra su talento tanto como compositor, productor, y artista. “Este es un proyecto que nace del desarrollo y aprendizaje. Marca un sello en mi carrera profesional y personal siendo el proyecto más auténtico como productor y artista. Se hizo con la intención de ser un EP de fiesta. Un cuerpo de trabajo que de arriba a abajo te pone en el estado de ánimo adecuado para pasar un buen rato. Un producto con mucho ritmo y lleno de detalles”, comentó Yorghaki.

Santi Prince - La Vibra del Mundial

Este sencillo llega a puertas de que el mundo se una en un solo clamor y en una sola fiesta. La producción musical se realizó en Live VIP Music y es parte de su disco Ritmos y Emociones pa’l Mundo” conformado por 12 canciones en las cuales se puede apreciar la versatilidad musical e interpretativa de este joven talento.

Neeus - Fumo Weed

La canción juega con las letras rompe venas de las baladas clásicas, pero con el estilo más sencillo y directo de Neeus, que además elimina la tradicional figura del alcohol y la coloca dentro del nuevo movimiento de “música verde”. “Este tema lo hice para no pensar en la persona que me tiene loca la mente, pero creo que ahora el tema nos recuerda más a esa persona. En fin, no fumen weed para olvidar esa persona”, comparte Neeus.