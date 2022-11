¡Cero novios para Aislinn Derbez! ‘Decidí darme un año soltera’, confiesa la actriz

“Por eso digo, no me anden poniendo a cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio, me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera”, reveló. “Así que no me hablen de parejas hasta el próximo año”, pidió en un tono simpático.

Las lecciones que le dejó su divorcio

Aislinn ha sido sincera al revelar que su divorcio de Mauricio, padre de su pequeña Kailani, fue uno de los momentos más duros por los que ha atravesado en su vida, no obstante, esta decisión trajo consigo grandes aprendizajes.

“Gracias a que me divorcié, gracias a las experiencias que he viví después del divorcio, tuve otras relaciones, salí con más personas, gracias a todo lo que he ido descubriendo después de ese quiebre tan fuerte que fue el divorcio, todo eso me ha expandido de una manera impresionante y me ha llevado paso a paso a que ocupe este lugar que estoy encontrando”, confesó el mes pasado en su podcast.

