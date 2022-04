‘Lo sigo queriendo mucho’: Eugenio Derbez se refiere a Mauricio Ochmann, el ex de su hija Aislinn

Durante el evento, ambos se dejaron ver con un trato cordial y respetuoso. Al estreno de la película, Ochmann acudió bien acompañado por su actual pareja, Paulina Burrola. El actor de 44 años anunció su relación con la guapa modelo en junio del año pasado y desde entonces, se han hecho inseparables.

Sobre las comparaciones que hay entre una y otra, la modelo, originaria de Hermosillo, Sonora, dijo en una entrevista hace tiempo al matutino de Hoy, que considera a la ex de Mauricio como una mujer muy bella. “Sí, tenemos una buena relación”, dijo en la entrevista. “Yo he conocido a Aislinn por Kailani, pero fuera de ahí no hemos tenido más relación, yo encantada y ella también”, concluyó.