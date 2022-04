EXCLUSIVA: Amara la Negra anuncia el nacimiento de sus gemelas

Lo que es un hecho, es que Amara la Negra está disfrutando al máximo esta etapa, y prueba de ello son los múltiples posts en sus redes sociales, en los que su barriguita se convirtió en la gran protagonista.

La noticia del nacimiento se da una semana de que se revelara la identidad del padre de las bebés. La también intérprete espero a la recta final de su embarazo para revelar que procreó a las niñas con Allan Mueses, quien fue su pareja durante la grabación de la serie Love & Hip Hop Miami.

En las entrevistas que Amara concedió a diversos medios como Despierta América (Univision), dejó claro que el padre de las niñas no se involucraría en sus vidas. “No temo ser madre soltera, lo que sí, es que en mi mundo perfecto, yo esperé todo este tiempo, a mis 30’s, para tener a mis hijos porque mi visión era casarme con mi vestido blanco, tener a mi esposo, tener una familia, hacerlo bien”, dijo a Francisca Lachapel hace unos meses. “No es que lo esté haciendo mal, poque creo que es una fantasía, una ilusión que no se le da a todos y eso no te previene de ser una buena madre o tener un buen hogar”, agregó.