Amara la Negra revela la identidad del padre de sus hijas

En la recta final de su embarazo, Amara la Negra sorprendió a sus seguidores al revelar la identidad del padre de sus gemelas. La actriz y presentadora había mantenido en secreto el nombre del padre de las niñas, pero ha sido hasta ahora que se ha decidido a compartir con el mundo que procreó a las niñas con Allan Mueses, quien fue su pareja durante la grabación de la serie Love & Hip Hop Miami.

©@amaralanegraaln



Amara la Negra está a unos días de dar a luz

De acuerdo con varios medios, Allan es de origen dominicano y se dedica a los bienes raíces en Miami. Además de dar a conocer el nombre del padre de las niñas, Amara compartió que está a solo unos días del nacimiento de sus bebés. En sus redes publicó el video de la ecografía de las niñas, donde se ven listas para llegar al mundo.

Fue en noviembre pasado cuando la también cantante anunció que estaba esperando gemelos y que sería madre soltera. Meses después, Amara compartió con mucha emoción que se trataba de dos niñas. Sobre el nombre del papá de las niñas, en múltiples entrevistas se reservó a hablar del asunto y se limitaba a responder lo siguiente: “Ah no, la verdad es que yo amanecí así un día (embarazada). Yo no sé qué pasó, yo solo sé que estoy contenta y fue Dios y me puso esas semillitas”, dijo en su momento a Francisca Lachapel durante una conversación para Despierta América.