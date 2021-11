Amara la Negra revela el sexo de sus bebés, ¿y son..?

Amara la Negra reveló en directo desde Despierta América el sexo de los bebés que espera. Emocionada, la actriz detalló que está a la espera de dos niñas, ¡qué emoción! Además de eso, en una exclusiva con Francisca Lachapel habló de su embarazo como madre soltera, de sus más grandes anhelos y de cómo fue que se enteró que estaba en la dulce espera de sus dos bebés; sus futuras princesas.

Amara la Negra espera dos niñas

En sus redes sociales, Amara publicó unas imágenes de su visita al foro, donde lució un look de dos piezas en color rosa: “Voy a Tener 2 Niñas! 👧🏽💕👧🏽”. La también presentadora acudió acompañada al matutino de Univision por su madre, quien en todo momento la ha apoyado en este nuevo capítulo de su vida, además de que es la más feliz, pues próximamente se convertirá en abuela por partida doble de dos princesas.

Amara la Negra visitó Despierta América acompañada por su mamá

Además de revelar el sexo de sus bebés, Amara conversó en exclusiva con Francisca Lachapel y reveló que sus hijos son lo mejor que ha recibido en su vida. También dijo cómo fue que se enteró que estaba de encargo. “Estoy filmando un programa de tv y durante la grabación me empecé a sentir mal, yo pensaba que era algo... una comida que no me había caído bien”.

Agregó que estaba sorprendida con la noticia y que se llevó una sorpresa doble al enterarse que eran gemelos. “Cuando esa señora me dice ‘Wow, veo dos sacos gestacionales’ y me dijo que pensaba que eran tres (bebés), yo tuve que regresar para otro sonograma, porque cuando son chiquitos a veces se esconden”.