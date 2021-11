Amara la Negra presume su embarazo y se defiende de las críticas

Luego de que Amara la Negra anunciara en sus redes sociales que está embarazada, ahora la actriz y presentadora se ha decidido por presmuir su pancita. En su perfil en Instagram, donde tiene más de 2.4 millones de seguidores, Amara, cuyo nombre real es el de Diana Danelys De Los Santos, mostró unas imágenes en las que orgullosa muestra su baby bump de gemelos.

©@amaralanegraaln



Amara la Negra está empezando el segundo trimestre de su embarazo

Con un cómodo conjunto en colores vistosos, la futura mamá dio un vistazo a sus seguidores de cómo luce su pancita, la cual ya está en el segundo trismestre. Junto a las fotografías, en las que luce más radiante que nunca, Amara escribió: “Dios escribe derecho en renglones torcidos”,💕 Im in Love.. I Never Thought I’d Feel This way. Nothing else matters anymore besides giving all my love to my babies 👶🏽👶🏽 Alejandra Espinoza reaccionó: Yessss 🙌🙌🙌🙌 barriga afuera yeii! (Estoy enamorada... Nunca pensé que me sentiría de esta manera. Nada más importa que darle amor a mis bebés).

©@amaralanegraaln



Amara la Negra respondió a aquellos que preguntan por la identidad del padre de su hijo

Los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría de sus seguidores la felicitaron por los bebés que vienen en camino, además de desearle lo mejor durante su dulce espera. Amigas del medio se alegraron de verla tan feliz y comentaron su post, como Alejandra Espinoza: “Yessss 🙌🙌🙌🙌 barriga afuera yeii!”. Sherlyn también se unió a las muestras de cariño: “Te amo”. La cantante Yemi Alade y la actriz Rocsi Díaz mostraron su felicidad por el embarazo de Amara.