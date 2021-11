Amara ‘La Negra’ anuncia que está embarazada ¡y son mellizos!

A la puerta de Amara ‘La Negra’ pronto llegará la cigüeña y lo hará con doble regalo. La actriz, bailarina y cantante reveló que está embarazada y tendrá mellizos. Con una foto en la que aparece sonriente y deja ver la prueba de embarazo junto al ultrasonido de sus pequeños, confirmó su dulce espera. Una gran noticia que llega a devolverle la sonrisa después del aborto espontáneo que sufrió a mediados de año.

©@amaralanegraaln



Amara ‘La Negra’ espera mellizos

“¡Estoy muy emocionada de por fin compartir que tengo mellizos en camino!”, escribió feliz la futura mamá. “¡Gracias Clearblue por ser parte de nuestro viaje y darme la noticia más maravillosa!”, agregó.

“¡No hay nada mejor que ver la palabra EMBARAZADA!”, dijo sobre la prueba de embarazo que le cambió la vida. Su alegría se nota a distancia, y desde el fondeo de su corazón continuó: “Aunque tengo miedo y estoy nerviosa, especialmente después de tener un aborto espontáneo, también estoy emocionada y en una montaña rusa de emociones, pero esto es en verdad una bendición”.

Mamá soltera

Horas antes de dar la buena nueva, Amara confirmó que se encuentra soltera. “Sin embargo, Love in Hip Hop se filmó hace meses, así que me verán en situaciones que ya no están pasando. Pero estoy soltera”, aseguró con emoji de tijeras haciendo referencia a que “cortó” con su pareja, Allan Mueses.

©@amaralanegraaln



Amara aseguró que está soltera y lista para un nuevo capítulo en su vida

Además, expresó que está lista para tener una nueva pareja. “¿Quién dice que tienes que esperar cierto tiempo como si alguien hubiera muerto?”, aseguró. “Cuando terminas con alguien dicen que te tomes tu tiempo y te deprimas y preguntes si alguien te volverá a amar... Y mientras tanto la optra persona ya está con alguien más... ¡No! Eso ya terminó, lo que sigue”.

Y en sus historias, además de varios mensajes llenos de vibra positiva e independencia, se podía leer: “La novela comenzó el 5 de febrero y terminó hace un mes... ¡Pero toda nvela debe tener un gran final! ¡¡¡Se los presentaré esta tarde!!! ¡Y después no se pierdan la próxima temporada porque vengo con más!”. No nos queda duda de que así será. ¡Felicidades!