¡Como una reina! Así consienten a Evaluna durante su embarazo

Al ser la más pequeña de los cinco hijos de Ricardo Montaner— y la única mujer— Evaluna es la consentida en casa. Y ahora, con la noticia de su embarazo, los mimos y atenciones hacia la futura mamá no han cesado. Recientemente, el intérprete de La Gloria de Dios compartió un divertido video en el que se ve a Mau Montaner y a Camilo llevando en brazos a Evaluna ¡como toda una reina!

Al líder de la familia le pareció curiosa la forma en la que uno de sus hijos y su yerno cuidan a Evaluna y al pequeño Índigo, tanto que no dejan que la mom to be se fatigue. Mientras los dos chicos hacen el esfuerzo por llevarla hasta donde ella lo necesita, la también cantante parece disfrutar de la atención. “Nuevo medio de transporte para la futura mamá...”, escribió Ricardo Montaner junto al clip.

Con solo unos meses de embarazo, los Montaner están impacientes por conocer al bebé que viene en camino. De hecho, Ricardo y su esposa, Marlene Rodríguez, están encantados con la pancita de Evaluna y en sus redes comparten una que otra fotografía cargada con lindos mensajes.

©@montaner



Ricardo Montaner está seguro de que el bebé de Evaluna es niña

En una nueva imagen de la tripita de Evaluna, su papá aseguró que el bebé que viene en camino es una niña: “Un pequeño pez está rondando en esa panza… Esperando a #Indigo . Yo creo que es nena , pero si es varón, igual lo voy a amar entrañablemente . A veces me gana la impaciencia”. De acuerdo con recientes entrevistas, Evaluna ya culminó su primer trimestre de embarazo.

¿Y por qué no sabemos aún si es niño o niña?

La pareja de cantantes ha decidido no conocer el sexo de su bebé y esperarán hasta el día del nacimiento. En la alfombra roja del estreno de Koati, Evaluna indicó que no tienen ni idea del género de su pequeñín y que se llevarán una gran sorpresa para la primavera del 2022, que es cuando se tiene planeado el parto: “No sabemos qué va a ser y no vamos a saber hasta que nazca”. Sin embargo, algunos como Ricardo Montaner sospechan que es una niña.