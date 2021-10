Camilo no fue el primero en enterarse del embarazo de Evaluna, ¿quién fue?

El embarazo de Evaluna tomó a todos por sorpresa, incluso al propio Camilo quien reveló que le tomó un poco de tiempo asimilar la noticia. El propio intérprete reveló en una entrevista con Luz María Doria, productora ejecutiva de Despierta América, cómo fue que Evaluna le anunció que serían padres. Curiosamente, él no fue el primero en enterarse, como se ve en el video de índigo, sino que fue alguien de la familia Montaner: Marlene Rodríguez, la madre de Evaluna.

©@camilo



Evaluna y Camilo anunciaron que serán papás con el video de ‘Índigo’

En la entrevista con Luz María Doria, el intérprete de Vida de Rico comentó que estaban de gira cuando se enteraron del embarazo de Evaluna. La también intérprete llevaba días con la sospecha de estar en la espera de un bebé, pero Camilo no creía que fuera así, pues hace un tiempo ella también tenía ciertos malestares, se hizo una prueba y salió negativa, así que él no pensaba que esta ocasión fuera a ser así. “Ella le contó primero a la mamá, lo descubrió primero con la mamá. ‘La Pulga’ (Evaluna) estaba sintiendo que estaba embarazada, ella lo sentía y decía ‘yo estoy embarazada’. Ya nos habíamos hecho una prueba hace tiempo y salió negativa”.

©@evaluna



La mamá de Evaluna fue la primera en saber que su hija estaba esperando un bebé

Ante la insistencia de su posible condición, Evaluna y su madre compraron siete pruebas de diferentes marcas y ¡sorpresa! “Ella insistía, ‘yo estoy, yo estoy’. Le dijo a su mamá y fueron por siete pruebas de diferentes marcas. Lo descubrieron juntas y después de descubrirlo juntas, fue Evaluna y me despertó a mí, yo estaba haciendo una siesta, estaba en Dominicana. Me eché una siesta porque ese día era el concierto de los Montaner en vivo en Dominicana. Entonces Evaluna me despertó con un cafecito y me despertó con la prueba. Me tardé en entender lo que era, cuando entendí que era una prueba, pensé ‘¿será que guardó la prueba anterior como recuerdo?’ y ¡tardé en entenderlo!”.