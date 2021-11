Valentina Ferrer habla de amor, maternidad y sus proyectos más personales

¿Es de sorprenderte con joyas de regalo?

Soy cero de esas cosas, uso aretes de H&M. Me enamora más no tener yerba para el mate y que me la consiga. Una vez, me tiraron la bombilla a la basura en un hotel y casi me da un ataque. Ahí sí le dije: “necesito que uses a J Balvin, lo que sea, y que me consigas otra” (Risas).