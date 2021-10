Amara ‘La Negra’ revela haber sufrido discriminación en la televisión

En el nuevo episodio de Red Table Talk: The Estefans se tocó el tema sobre el colorismo dentro de la comunidad latina, y como, dentro de su misma comunidad, los afrolatinos son discriminados. De acuerdo con las cifras presentadas en el programa, 1 de cada 4 hispanos se identifica como afrolatino y muchos enfrentan discriminación tanto por parte de los afros como de los latinos. Como invitados especiales, Gloria, Lili y Emily Estefan tuvieron a Amara La Negra, quien aseguró haber vivido este tipo de discriminación en la pantalla chica.

©Red Table Talk: The Estefans



Amara La Negra habló de las desagradables experiencias que ha vivido en el medio del entretenimiento

La presentadora de televisión recordó sus inicios en la televisión, los cuales fueron con Don Francisco en Sábado Gigante. Haciendo referencia esa época, Diana De Los Santos –nombre real de Amara—dijo que no sabía cómo Lili Estefan había logrado trabajar por tanto tiempo en ese mismo show, pues para ella fue “demasiado”. Ante esas declaraciones, Lili sintió curiosidad, a lo que Amara respondió: “Te diré por qué. Estar en esa plataforma, fue una bendición y aprendí mucho de ella, me siento agradecida por la oportunidad... pero sabemos que (Don Francisco) no era precisamente una persona de fácil trato. Al menos no para mí”.

Amara continuó hablando sobre su experiencia dentro del legendario programa. “Había muchas cosas que (Don Francisco) pudo haber hecho con esa plataforma para ayudar a la gente como yo… Él también era de esos que hacían bromas irrespetuosas sobre las personas como yo. Pero en ese momento, uno lo aceptaba, porque ya sabes, era como ‘El ícono’, ¿quién irá contra el poder?”.