Gloria Estefan revela el amargo capítulo que marcó su infancia: ‘Tenía nueve años cuando esto pasó’

En la nueva temporada de Red Table Talk: The Estefans, las mujeres de esta respetada dinastía en la industrias del entrenamiento, tocaron uno de los temas más desgarradores y de los que pocos se atreven a hablar, el abuso infantil. Con la voz temblorosa y al borde de las lágrimas, Gloria Estefan reveló que, siendo una pequeña, fue víctima de abuso por parte de una persona que era muy cercana a su familia. “Noventa y tres por ciento de los niños que son abusados conocen y confían en sus agresores y lo sé porque yo fui uno de ellos”, dijo Gloria, mientras su sobrina Lili Estefan y su hija Emily Estefan, la tomaban de las manos.

©Aysia Marotta



Las Estefan con sus invitadas especiales en ‘Red Table Talk: The Estefans’

“Tenía nueve años cuando esto pasó. Fue alguien en quien mi madre confiaba, él era como de la familia, pero no tan cercano, él estaba en una posición de poder porque mi madre me inscribió en su escuela de música”, rememoró Gloria acerca de este amargo capítulo. “De inmediato él empezó a decirle lo talentosa que yo era y que necesitaba atención especial...”.

©Red Table Talk: The Estefans



Gloria Estefan, a los nueve años

La madre de la cantante se sintió halagada porque esa persona estuviera enfocando su atención en su hija, así que las lecciones siguieron... y empezaron los abusos. “Él me decía ‘eres muy buena en esto, déjame enseñarte’ empezó poco a poco, pero después fue muy rápido”.

Estefan, de origen cubano, prosiguió con su relato: “Yo sabía que eso era una situación muy peligrosa y cuando le dije que eso no podía suceder y que no podía hacerme eso, él me dijo ‘Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la mataré si le dices’”.

Estefan reveló a su sobrina y a su hija que intentó por todas las maneras evitar las clases de música, incluso se lo planteó a sus padres, pero ellos insistían en que su talento sería desperdiciado, sin sospechar lo que realmente estaba pasando.

Entre crisis de ansiedad, miedo y estrés —al punto de empezar a perder el pelo—Gloria no aguantó más y se lo confesó a su madre: “Corrí al cuarto de mi mamá porque ya no podía más y le conté lo que sucedía. Llegó la policía y ella les explicó lo que sucedía. Ellos le dijeron a mi mamá que no presentara cargos, pues ellos le comentaron que yo pasaría por un trauma peor al ir al estrado y testificar”.

Y su agresor volvió...

Estefan comentó que años después, cuando ella ya era famosa, su agresor reapareció en su vida de la forma más extraña. “Cuando tuvimos nuestro primer éxito con Conga, tuvo la osadía de escribir una carta al periódico ¡criticando mi música! En ese momento estaba tan enojada, que iba a contarlo todo, pero luego pensé, ‘todo mi éxito se va a volcar hacia él’”.

Gloria decidió callarlo y en todos estos años, jamás se había referido en público a ese episodio en su vida, hasta ahora. La intérprete de Con los años que me quedan reveló que, tiempo después, su madre lo habló con toda la familia, y una de sus tías mayores contó que, cuando ella era niña y vivía en Cuba, sufrió lo mismo en manos de la misma persona.