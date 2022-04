La boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker no es válida, ¿por qué?

Kourtney Kardashian y Travis Barker se convirtieron en marido y mujer el lunes por la madrugada, luego de que asistieron a la entrega de los Grammy. La pareja tomó una impulsiva decisión y eligieron casarse en una de las famosas capillas de Las Vegas, pidiendo que fuera específicamente un imitador de Elvis quien oficiara la ceremonia para vivir uno de los chlichés más comunes del estado. Y aunque todo parece haber salido tal como querían, con poca gente, muchas fotos, beso, baile y aventando el ramo; la boda no tiene validez.

Cuando Kourtney y Travis decidieron casarse, no obtuvieron una licencia de matrimonio. En ese caso, la boda no sería legal y la pareja debería repetir su paso por el altar, en Las Vegas o en algún otro lugar. Al principio de los reportes de la boda sorpresa, TMZ aseguraba que la pareja llevaba la licencia en mano antes de su encuentro con el imitador de Elvis. Sin embargo, fue la propia Kourtney quien confirmó que no había sido así.

“Érase una vez en una tierra muy, muy lejana (Las Vegas) a las 2 am, después de una noche épica y un poco de tequila, una reina y su apuesto rey se aventuraron a la única capilla abierta con un Elvis y se casaron (sin licencia). La práctica hace la perfección”, anotó Kourt junto a las fotos de su boda.

A pesar de no contar con el requisito para boda, Marty Frierson, dueño de One Love Chapel, dijo en su entrevista con People que había llevado a cabo la ceremonia. Frierson parece haber hecho una excepción en la boda de Kravis, además de acceder a mantener todo en privado, sin más fotos que las que tomaran ellos o su staff -de cinco personas- con sus teléfonos.

Kourtney y Travis, en planes de una gran boda

La hermana de Kim Kardashian compartió este miércoles las evidencias de la boda, haciendo partícipes a sus seguidores, quienes buscaban en cada detalle de sus publicaciones la pista final ara confirmar su paso por el altar.

©Kourtney Kardashian





Sin embargo, según informa TMZ, la estrella de TV y el baterista de Blink 182 podrían estar planeando una gran boda en la que celebrarían su amor junto a sus familiares y amigos más queridos. Y, por supuesto, sería todo legal.