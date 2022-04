La pareja se casó en una capilla en la famosa ciudad, que de principio visitaron para asistir a la 64a ceremonia de los Grammy, con look combinados y en donde Travis dio una presentación junto a H.E.R., Lenny Kravitz, Jimmy Jam y Terry Lewis. Pero el show en la ceremonia de premios no emocionó tanto al baterista como la idea de escaparse con su prometida para darse el “sí, acepto” que ya no podía esperar.