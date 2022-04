Lourdes del Río revela su diagnóstico de cáncer de seno: ‘Voy a salir bien de este reto’

Para Lourdes del Río las últimas semanas no han sido nada fáciles de procesar, pues recientemente fue diagnosticada con cáncer de seno. La periodista, con una trayectoria de más de 30 años, decidió compartir con sus seguidores la noticia y a través de sus redes sociales, publicó un video en el que deja ver que, a pesar de que atraviesa difíciles momentos, se mantiene positiva. “Me ha llegado una noticia fuerte y con la sinceridad que me caracteriza, he decidido hacerla pública”, se lee en la descripción del video, en el que habla cómo ha procesado la fuerte noticia.

©@lourdes_delrio



Lourdes del Río se mantiene con una actitud positiva ante el panorama de su salud

“Me han dado un diagnóstico de cáncer de seno, pero como siempre les digo, no solo voy a predicar con la palabra, también con el ejemplo. Estoy en positivo, totalmente positiva, convencida de que esto es una lección que me esta dando la vida para ser mejor persona y también para que ustedes a través de mí, vean que sí se puede que vivir en positivo”.

Continuando con su filosofía de vida, la periodista se explicó. “No es que no nos pasen cosas malas, se trata de que, cuando nos pasen cosas malas, seamos capaces de tener las herramientas”. La comunicadora de origen puertorriqueño aseguró que llevaría este proceso de forma privada, y que de vez en cuando, si tenía ánimos, publicaría fotos o videos en sus redes.

Para concluir, Lourdes del Río pidió a sus seguidores que rezaran por ella. “Les pido sus oraciones, sus buenos pensamientos y que se vean en este espejo, en el sentido de que yo no estoy pensando en ningún reasultado negativo. Estoy convencida de que voy a salir bien de este reto. Lo importante es como tú manejas lo que te pasa”, puntualizó.

Decenas de amigos y colegas del medio se solidarizaron con ella y le expresaron todo su apoyo. Jackie Guerrido, María Antonieta Collins, María Elena Salinas, Karla Monroig, Karla Martínez, Neida Sandoval, Carolisa Sandoval, Carolina Sarassa, entre otros, le dedicaron mensajes de apoyo en medio del momento que vive.