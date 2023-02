Rauw Alejandro revela cómo se dio cuenta de que estaba enamorado de Rosalía

Todo marcha viento en popa en la relación entre Rosalía y Rauw Alejandro, pues no solo los une la pasión por la música, sino también el amor y complicidad. Ambos han hablado con ilusión de sus deseos de convertirse en padres, y aunque aún no han fijado una fecha para dar este gran paso, cuando llegue el momento será la mayor bendición para ambos. Al hacer una reflexión sobre la planitud de su vida sentimental en estos momentos, el intérprete de Todo de ti ha confesado cómo se dio cuenta de que su corazón le pertencía a la estrella española.

Hace apenas unos días Rosalía y Rauw Alejandro fueron captados en una salida de fiesta en Barcelona. Las imágenes hablaron por sí mismas: la pareja no solo demostró su buen ritmo al bailar, sino que también derrochó complicidad, romance y pasión a cada momento.

El cantante de 30 años habló recientemente sobre su mediático noviazgo en una entrevista con el diario El Español, en la que dejó ver no solo el gran amor que le profesa a la intérprete de Despechá, sino también la admiración en todos los niveles. “De Rosalía no aprendo solo como artista, aprendo como mujer, como pareja”, dijo el cantante, asegurando que en la española ha encontrado todo lo que necesita. “Es increíble, nos va súper cab***n y de eso se trata, de buscar esa persona que te sume, que te quiera ver crecer y que tu potencial te ayude a desarrollarlo al cien”, expresó.

El intérprete, quien confirmó su relación con Rosalía a finales de 2021, se animó a revelar además cómo cómo se dio cuenta de que estaba enamorado de Rosalía, a quien conoció gracias a la industria de la música, en la qeu se desenvuelven ambos.

“Supe que estaba enamorado de Rosalía porque se me volcaba el estómago al verla y me ponía torpe”, confesó. Y además agradeció el gesto que ella tuvo con él hace tiempo al dedicarle una de sus canciones. “Me gustó que Rosalía me dedicara Hentai, porque yo ya le había dedicado canciones: es cab***n que las mujeres nos tiren sus barras”, comentó.

Sus planes en la paternidad

El cantante, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, contó hace poco más de una semana que la paternidad está en sus planes, y aunque reveló que le gustaría tener un par de hijos, dijo que esta decisión también le correspondía a su pareja. “Mi mujer tiene sus contratos, tiene sus tours y tiene sus responsabilidades también”, explicaba en una charla en la radio dominicana Alofoke.

Y en esta reciente entrevista también ha tocado el tema de la paternidad. “Quiero dejar mi legado a mis hijos y nietos, contarles historias, verles crecer y ayudarles a ser alguien en la vida: ser padre está en mis planes, aunque no sé cuándo”, reconoció.

