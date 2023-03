En su primera entrevista junto a Rauw Alejandro, Rosalía admite: ‘Tenía la fe perdida en la masculinidad’

Considerados una de las parejas más populares del momento, Rosalía y Rauw Alejandro siguen escribiendo nuevos capítulos en su historia juntos. Los cantantes han confesado que les causa mucha ilusión la idea de formar una familia en el futuro, y aunque por lo pronto no parece haber planes para debutar como padres, sí tienen otros proyectos con juntos. La española y el boricua están por estrenar RR, su EP, el cual estará disponible este 24 de marzo. Y a propósito de este lanzamiento, estos tortolos han concedido su primera entrevista juntos, en la cual no solo han hablado de trabajo, sino también de su relación.

Rosalía y Rauw Alejandro fueron entrevistados por el streamer español Ibai Llanos —socio de Gerard Piqué en su Kings League— en la comodidad de su casa y un ambiente relajado. Desde el primer momento de la charla, surgieron las preguntas de índole personal. “Si estáis aquí yo entiendo que es porque algo estáis tramando...”, dijo el anfitrión. “Algo se viene”, confirmó la cantante, quien además confirmó que se trataba de la primera entrevista que daban juntos.

‘¿Os váis a casar?”, preguntó el streamer. “Ibai, qué cosas tienes de veras... Ibai, eres como mi abuela que me dice: ‘Bueno, ¿y qué?”, respondió entre risas la intérprete de Despechá. Rauw Alejandro intervino. “Lo hacen y me miran a mí...”, contó el puertorriqueño, lo que alentó las carcajadas de su novia. Después, la pareja empezó a hacer un breve repaso de su historia, entre personal y profesional. “Llevamos ya tres años yendo al estudio juntos, ¿no?”, dijo dirigiéndose a su galán. “Tres serio, cuatro de que como que nos conocemos”, explicó él. “Pero para mí se siente como diez”, agregó.

Tras una nueva tanda de risas, Ibai preguntó: “¿Eso es bueno o malo?”, y Rauw Alejandro respondió. “No, es bueno, es un buen tiempo para conocer a alguien, para saber si es la persona correcta”, dijo. En ese momento, Rosalía no pudo ocultar ni su emoción ni lo enamorada que está el intérprete de Todo de ti.

Más adelante en la charla, la española confesó que tenía un concepto muy distinto del boricua, el cual cambió cuando lo conoció bien. “Es que cuando te conocí pensaba que tú eras de una manera y luego me sorprendiste”, dijo Rosalía. “Pienso igual que tú. Prejuzgándote parece que vas a hacer ‘ghosting’, que un poco chico malo eras”, añadió Ibai en tono bromista.

“Yo tenía la fe perdida en la masculinidad. Conocerte cambió un poco la situación”, confesó la cantante, causando una reacción de asombro por parte de su galán, quien respondió dándole un abrazo y un beso. “Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tú para mí fuiste la primera vez que no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido”, agregó.

©@rauwalejandro



Los dos se confiesan enamorados

Tu experiencia trabajando juntos

La pareja continuó hablando de su nueva colaboración, la cual desde hace mucho pedían sus fans, y explicó que si bien ya habían estado antes en el estudio apoyándose, RR es el primer trabajo conjunto, y contaron que la idea surgió hace aproximadamente hace un año.

“Tres años, tres canciones”, dijeron sobre su EP conformado por Beso, Vampiros y Promesa. “Para mí tienen que ver. Si escuchas el proyecto completo yo creo que podrían entenderse las canciones como fases del amor. Una tiene que ver más como el pasado, otra con el presente y la otra con el futuro”, detalló la española.

También confesaron que la buena comunicación que tienen los ayudó en el estudio de grabación trabajando juntos. “Ha sido intenso, pero sé cómo comunicarme con ella. Si había algo que no me gustaba esperaba al momento perfecto para decírselo. Es exigente, pero eso es algo bueno, por eso ha llegado donde está”, reconoció Rauw Alejandro.

©GettyImages



La pareja ha conquistado alfombras rojas en más de una ocasión

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.