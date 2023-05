Rosalía y Rauw Alejandro: ¡Todos los detalles de la noche de su compromiso!

Rosalía y Rauw Alejandro sorprendieron a todos en marzo pasado, cuando en el video de Besos, parte de su colaboración musical RЯ, anunciaron que estaban comprometidos. La pareja se limitó a publicar apenas segundos de aquella noche en la que Rauw le hacía la gran pregunta a su novia, y ella entre lágrimas le daba el “sí”. Ahora, ambos compartieron los detalles de la noche de su compromiso y los planes que hizo el cantante para hacer de aquella propuesta algo inolvidable para el inicio de un futuro juntos.

En una ronda de preguntas y respuestas, Rosalía y Rauw repasaron los mejores detalles de su relación, incluyendo la noche en la que se comprometieron. “Nos comprometimos de la manera más bonita que me pude haber imaginado, que podría existir”, aseguró la Motomami.

Rosalía por fin confirmó que la propuesta fue en Puerto Rico, en un lugar muy querido por él: “Fue en la casa de tu abuela, en la parte más alta del edificio y entonces empezaron los fuegos artificiales, se veía todo Puerto Rico y yo no me lo esperaba”.

La futura novia continuó: “Dijiste: ven te quiero llevar a un sitio y te seguí, yo de lo más inocente, y de golpe empezaste a buscar algo y yo decía ‘¿qué le pasa?’”. Y es que Rauw también estaba nervioso, tanto que le costó sacar el anillo del bolsillo del pantalón. “Yo solo pensaba ‘no me lo puedo creer, no será que me va a dar un anillo’. Y entonces me puse a llorar”, continuó la catalana.

Por los nervios del momento en el que Rauw se ponía en une rodilla, Rosalía se enfocó a disfrutarlo todo, por lo que no recuerda bien los detalles de aquella noche. Lo que sí tiene presente es que después de comprometerse, ella se puso a llorar de la emoción, algo que pudimos ver al final del video, en donde incluso comenta: “Ay, Dios mío. Y todo el rímel aquí corrido”. Rosalía cierra el clip con un “Te amo” a Rauw, a quien le da un tierno beso.

La encantadora primera cita de Rauw Alejandro y Rosalía

Desde años antes de que confirmaran que son pareja, Rauw Alejandro ya demostraba lo enamorado que estaba de la cantante española. Rosalía era su crush y en cuanto tuvo la oportunidad de invitarla a salir, se aguantó los nervios y no dejó pasar ese gran momento que hoy es sólo la primera página de su historia de amor.

En la ronda de preguntas, recordaron ese día. Rosalía lo cuestionó sobre los detalles a lo que él por poco se queda mudo. Sin embargo, no había motivo, ya que Rauw lleva grabado en el corazón cada momento de su primer encuentro.

El originario de Puerto Rico contó que llevaba un traje negro con diamantes escondidos, algo que ambos sabían. También recordó que esa noche ella solo tomó agua pero él sí pidió un whisky. Rosalía explicó que no bebió porque al otro día daba un concierto y prefería no consumir alcohol.

