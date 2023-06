Kim Cattrall regresará como Samantha Jones en la secuela de ‘Sex and the City’

Las plegarias de los fanáticos de Sex and the City fueron escuchadas, pues se ha confirmado la participación de Kim Cattrall como Samantha Jones en el rebootAnd Just Like That... (Max). Esta noticia ha sorprendido a más de uno, pues es más que conocida la enemistad entre la actriz británica y Sarah Jessica Parker, protagonista de la historia. Sin embargo, ya es un hecho, la despampanante rubia estará de regreso en la segunda temporada de la serie, la cual se estrenará el próximo 22 de junio.

Kim y Sarah Jessica compartirán créditos de nuevo

Kim interpretó a Samantha en la serie original y en las dos películas que siguieron, pero se negó a volver para la secuela debido a sus problemas con Parker. Debido a su negativa, los escritores tuvieron que adecuar al personaje para justificar su ausencia. En la historia, Jones acepta un trabajo en Londres después de un distanciamiento con Carrie Bradshaw (Parker).

El medio especializado Variety reveló que Kim hará un cameo en el capítulo final de la segunda temporada de And Just Like That... Se tratará de una breve aparición en una sola escena, en la que Samantha está hablando por teléfono con Carrie. De acuerdo con dicho medio, este momento se grabó el pasado 22 de marzo en Nueva York.

Estos detalles han revelado que, si bien Cattrall aceptó volver a la serie, su escena no incluye una interacción como tal con Sarah Jessica, ni con sus coprotagonistas Kristin Davis y Cynthia Nixon.

Tras conocerse esu cameo en la serie, Kim ha compartido la noticia en su propia cuenta de Instagram, aunque sin agregar más detalles de su participación. Junto a la imagen de la nota de Variety solo ha colocado una felicitación a propósito del mes del orgullo LGBTQ: “Happy Pride”.

La historia de la enemistad entre Kim y Sarah Jessica

De acuerdo con The Telegraph, la enemistad entre Cattrall y Parker inició semanas antes de que empezaran a rodar la segunda temporada de Sex and the City, cuando el creador Darren Star, gran amigo de Kim, fue reemplazado por Michael Patrick King, íntimo de Sarah Jessica.

Después la misma Cattrall explicó en una entrevista que la diferencia salarial (Parker cobraba 300 mil dólares más que el resto por ser además productora ejecutiva de la serie) fue uno de los motivos que marcó el fin de la serie en 2004.

Kim ha expresado de forma abierta que no es amiga de Sarah

“Nunca fuimos amigas. Éramos colegas y creo que de alguna manera era bastante sano, porque así se tiene muy clara la línea entre tu vida profesional y personal”, dijo Kim en 2017 en una entrevista en Life Stories de Piers Morgan. Y también arremetió contra Sarah Jessica y la producción de Sex and the City por promover las versiones de que por sus exigencias no se había hecho la tercera película de la saga.

Las diferencias entre ambas actrices escalaron en 2018 cuando falleció el hermano de Cattrall y Parker le dio el pésame en Instagram. “Mi madre me preguntó hoy: ‘¿Cuándo te dejará en paz esa Sarah Jessica Parker, esa hipócrita?’. Tu continuo acercamiento es un doloroso recordatorio de lo cruel que fuiste entonces y ahora. Déjame que deje esto muy claro (si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable”, escribió entonces Kim.

