La modelo, actriz e ícono de estilo Emily Ratajkowski se ha convertido también en abanderada del empoderamiento femenino, quien hace uso de su plataforma de más de 30 millones de seguidores para promover la libertad que debe tener la mujer actual con su cuerpo y su sexualidad, buscando crear una sociedad sin prejuicios. Además, se ha convertido en un referente de moda y estilo en plataformas como TikTok, donde los videos tratando de recrear sus looks, tanto de belleza como de moda, son altamente virales.

Y lo que más gusta del estilo de vestir de Emily, es que sus looks se sienten accesibles, pero siempre con ese aire chic y muy cool de “model off duty”.Emily Ratajkowski es la experta en los blazers oversized llevados con crop tops para un look más relajado fuera de las alfombras rojas, y entre sus piezas favoritas -en las que es muy normal verla caminando por las calles de Nueva York- esta un buen par de jeans. Esta pieza, tan versatil como básica, es un must have en cualquier guardarropa, desde los estilos más masculinos y baggy, hasta un buen par de jeans en tonos oscuros o negro. Incluso, se predice que los skinny jeans hagan su regreso este año. Sea cual sea tu corte favorito de pantalones de mezclilla, reunimos los 8 mejores looks de Em Rata en jeans y sus trucos de estilo para lucir siempre espectacular, toma nota.

Los mejores looks con jeans de Emily Ratajkowski y sus claves de estilo