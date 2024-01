El 2024 nos ha traído muchos ‘in & outs’ de la moda. Tendencias que dejaremos atrás en el 2023 para abrirle paso a un nuevo año lleno de posibilidades. Nos despedimos del total look en rosa al estilo Barbie y de las prendas con cut outs muy evidentes para buscar inspiración en el street style de las it-girls más cool del momento. Las capitales de la moda -Paris, Milán, Londres y Nueva York- se convierten en las pasarelas perfectas de un desfile de tendencias que pretenden inspirar nuestro siguiente guardarropa y llenar nuestros clósets de piezas icónicas y atemporales.

Las tendencias inspiradas en los años noventa regresan y no solo en el mundo beauty. Con mucho estilo y un poco de nostalgia, el emblemático vestido lencero de la época hace su comeback para convertirse en el protagonista de tus looks durante los días más helados del año. Acompañados de botas, medias e incluso sobre camisas de vestir, esta pieza puede ser el complemento perfecto tanto para un look “coquette” como para un look “grunge”. Así que toma nota e inspírate de todas las maneras en las que puedes lucir esta icónica prenda.

Cómo usar el vestido lencero esta temporada de invierno, según las it-girls