Claves de estilo con Liat Baruch, la ‘stylist’ de Sofia Richie

“Soy como un arma secreta detrás de escena”, así describe Liat Baruch su rol dentro de la vida de algunas de las it girls más populares del momento. Liat, quien cuenta con más de 15 años en la industria de la moda y el entretenimiento, es una celebrity stylist con base en Los Ángeles, California, que se ha hecho de un lugar en Hollywood como una de las estilistas de moda más reconocidas. ¿El responsable de su éxito? El más reciente cambio de look de Sofia Richie.

Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, yo les digo que construyo guardarropas clásicos

Y es que su expertise es el lujo silencioso, estilo que ella, de la mano de Sofia Richie, ha popularizado -y viralizado- en los últimos años. “Para mí lo importante es transmitir el lujo y la elegancia a través de un susurro. No necesitas gritar para lograrlo”, agrega.

©liatbaruch_



Liat Baruch y Sofia Richie

Fuera lo viejo, bienvenido lo nuevo

Aunque su hobby favorito consiste en ir de compras -lo cual se alinea a la perfección con su profesión-, Liat también se dedica a “editar” los clósets de sus clientes. “Yo ayudo a mis clientes a encontrar su verdadero estilo, pero no lo podemos hacer si su armario está a reventar. Primero, tenemos que sacar lo que no funciona y partir de ahí. Menos es más”. ¿Su mejor tip para lograrlo? “Si no lo has usado en un año, dónalo”.

Los clásicos son mi fuerte. Creo que menos es más... eso sí, todo con calidad

Liat aplica esta misma filosofía con otras prendas que, para ella, son un faux pas: “Evita los skinny jeans y las mangas apretadas. Los pantalones de corte recto y las mangas ligeramente anchas son una mejor opción. No estamos reinventando la rueda, simplemente modernizándola”, agrega. En cuanto a las piezas de esta temporada que son un “sí rotundo” por parte de la estilista, podemos encontrar gabardinas, la mezcla de las tonalidades marrón con el verde menta y el color rojo.

©sofiarichiegrainge



Sofia Richie

Los básicos nunca fallan

Los cambios de estilo, aunque difíciles, no son imposibles, pero hay que saberlos llevar a cabo y poco a poco, como dice la experta: “A mí me contratas por mi estilo, pero al final lo que importa es que lo que estés usando sea un reflejo de ti. Si estás incómodo, todos se van a dar cuenta, así que haz el cambio, pero progresivamente…”.

Describiría mi estilo como clásico, limpio y cool. Tres adjetivos que también uso para describir los looks de Sofia

Por ello, se recomienda comenzar con las prendas básicas que, además, constituyen el fondo de armario del aclamado lujo. “Un suéter de cachemira, un blazer masculino, un bolso negro clásico y unos mocasines negros son esenciales”, agrega Liat. Al preguntarle quién es su musa de estilo, responde sin dudar: “Carolyn Bessett-Kennedy y mi amiga Vanessa Traina. Tienen un estilo muy clásico y atemporal que me encanta”.

Inspiración, ante todo

“Tienes que serlo para venderlo” es una de las aclamadas frases de Liat. Y es que, como ella asegura, “no confiarías en un interiorista si su hogar no te conmueve”. Por ello, la talentosa estilista recomienda trabajar duro y practicar lo que predica. “Vístete y experimenta. No necesitas dinero para lograrlo. Hace 15 años todos me decían que amaban mis looks, y lo que no sabían es que todo lo que usaba era vintage y de segunda mano”.

Asimismo, Liat recomienda encontrar inspiración incluso en lo más mundano: “Los amigos, los viajes, las galerías, la poesía, la comida... incluso la manija de una puerta. Simplemente intenta llenar tu vida con tanta belleza como te sea posible, porque entonces siempre estarás mirando el mundo con asombro”, finaliza.

©liatbaruch_



Liat Baruch

Vídeo Relacionado: Estas zapatillas también funcionan como una impresora de tinta tradicional. Loading the player...