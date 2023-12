Secretos de belleza con Dafne Evangelista, la ‘hairstylist’ de Hollywood

Posiblemente has visto el trabajo de Dafne Evangelista por todas partes. En posts de Instagram, alfombras rojas, revistas de moda, conciertos e incluso la Gala del Met. Y es que Dafne es la hairstylist de algunos de los personajes más icónicos del momento.

Autodenominada una perfeccionista, Dafne tiene un talento innato -además de un ojo clínico- para el cabello, creando desde peinados clásicos y elegantes hasta melenas que parecen desafiar la gravedad. ¿Sus comienzos? El salón de su madre, en su natal Brasil. “Crecí en un salón de belleza. Mi mamá es hairstylist y desde que tengo memoria le ayudé en el trabajo”, recuerda. Pero, aunque pareciera que siempre lo quiso así, ser estilista no siempre fue su pasión. “Yo quería ser abogada, pero cuando me mudé a Estados Unidos comencé a peinar a mi familia y poco a poco me fui enamorando de la profesión”, añade.

Dafne Evangelista y Becky G

“Inspírate de todo lo que tus ojos pueden ver para crear cosas maravillosas”

De Selena Gomez a Becky G: Dafne Evangelista se ha convertido en la hairstylist de cabecera de Hollywood

Pero no todo ha sido un sueño hecho realidad para Dafne. Al ser una mujer latina, sus inicios fueron duros, principalmente por el idioma: “Tuve que aprender inglés y trabajar todos los días, incluso los fines de semana, para conseguir mis primeras oportunidades”. Sus primeros proyectos llegaron por recomendaciones de conocidos y consistían en peinar a las bloggers para las Fashion Weeks. “Fue en esa época que conocí a Camila Coelho, una de mis mejores amigas”.

Dafne recuerda el 2016 como el punto de inflexión más importante de su carrera: “Se me presentó la oportunidad de trabajar con Millie Bobby Brown cuando estaba el furor por la serie Stranger Things. La prensa se volvió loca y mi carrera despegó”. Posteriormente, llegaron oportunidades que la llevaron a trabajar con celebrities como Emma Chamberlain, Candice Swanepoel, Selena Gomez, Natti Natasha y Becky G. Al preguntarle con quién le gustaría trabajar en un futuro, contestó sin pensarlo: “Shakira. Es mi dream girl del momento”. A pesar de todo, la satisfacción más grande de Dafne siempre ha sido ver la expresión de felicidad de sus clientes al verse al espejo: “Es un sentimiento que no puedo explicar. Es como si estuviera haciendo algo bueno para la vida de esa persona”, comparte.

Dafne Evangelista y Natti Natasha

“Si trabajas duro, crees en ti misma y nunca dudas de tus decisiones, puedes llegar muy lejos”

Tendencias 2024 y consejos de belleza para el cabello con Dafne Evangelista

Con los meses más fríos del año a la vuelta de la esquina, le preguntamos a Dafne por algunas de sus tendencias favoritas de belleza para esta temporada: “El cabello saludable. Despídete de las beach waves rubias, lo de hoy es el pelo en tonos naturales como el castaño y café chocolate”. Al preguntarle su opinión sobre el tendencia del cabello rojo, expresó: “Tienes que averiguar el tono que te sienta mejor. Considerar tu tono de piel, tipo de cabello y estilo de vida es muy importante. Por eso, yo recomiendo empezar con un tono cobrizo y quizás agregar una gota de tinte rojo. Esto le dará un efecto más natural y será más fácil de revertir, en caso de ser necesario”.

Asimismo, Dafne desmiente uno de los mitos más grandes de la industria: “Es mentira que debes cortarte el pelo cada mes. Con una vez cada 3 o 4 meses es suficiente...así lo dejas crecer”. Sobre las herramientas y productos que no pueden faltar en su kit, nos confiesa: “La plancha de pelo es mi favorita porque es muy versátil. Para el cuidado del cabello me encanta el protector de calor y los aceites nutritivos. Pero lo más importante es un cepillo”, comentó. Y no es sorpresa, ya que entre sus planes a futuro se encuentra una línea de belleza que incluye un cepillo para el cabello como primer lanzamiento: “Estoy muy emocionada por esta colección. Soy una obsesionada de los hair brushes, tengo como 200 en casa”.

