Beyoncé deslumbra con un ‘look’ ‘cowboy’ de archivo para los iHeartRadio Music Awards

La cowboy era está de regreso y Beyoncé nos ha dado pistas de este comeback desde hace ya varios meses. Su primera aparición al estilo vaquero se dio durante la Semana de la Moda en Nueva York, justo después de lanzar sus nuevos sencillos. La espera terminó, y finalmente Beyoncé lanzó su nuevo álbum que nos deja ver una nueva faceta musical donde el country es el protagonista. De la mano de esta nueva esencia, la cantante también ha sorprendido con un nuevo guardarropa donde se resaltan atuendos al estilo western.

Hace tan solo unas horas se celebraron los iHeartRadio Music Awards con la presencia de numerosas personalidades de la industria musical. Avril Lavigne, Meghan Trainor y Peso Pluma fueron solo algunas de las celebridades que desfilaron en esta noche de premiación. Sin embargo, quien se llevó la noche tanto por el premio recibido como por su atuendo emblemático fue Beyoncé, la nueva reina del estilo cowboy.

El icónico look de archivo de Beyoncé

Para seguir con la línea de su nuevo álbum, la cantante portó un atuendo cowboy de archivo de la marca Versace en color negro. El look, compuesto por un set de camisa de cuero y pantalón a juego, es de la colección Otoño-Invierno 1992. Como ya es característico de los diseños de la firma, el conjunto cuenta con detalles de medusa en los botones con toques dorados. Este look fue desfilado por Naomi Campbell y diseñado por Gianni Versace. Para complementar el outfit con el clásico sombrero vaquero, Beyoncé eligió un sombrero en color negro, también de la firma, de la colección Primavera-Verano 2018.

Con este atuendo icónico, la cantante fue galardonada con el Premio Innovador, uno de los más prestigiosos de la noche. Este premio le fue entregado por Stevie Wonder, compositor y músico de gran renombre. La cantante terminó de formar su emblemático look con unas gafas oscuras y unos tacones color negro con el mismo patrón dorado del look.

Con este atuendo, Beyoncé reafirma que la esencia cowboy ha regresado para quedarse. Hace tan solo unos días la vimos llevando un vestido estilo latex en color marrón que combinó con unos guantes, un cinturón grueso y un sombrero vaquero en el mismo tono para una reunión y firma de autógrafos con sus fans. Una esencia sofisticada y western que tanto ha encantado.