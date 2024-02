Zendaya conquista Seúl en un ‘look’ de archivo de Givenchy

Los looks de archivo y Zendaya parecen complementarse a la perfección. Lo vimos con el atuendo robótico vintage de Mugler en Londres y, ahora, lo vemos con un look de archivo de Givenchy en Seúl. Law Roach, quien se ha encargado de vestir a Zendaya para los últimos eventos en su gira mundial para la segunda parte de “Dune”, ha logrado estilizar a la actriz con atuendos llenos de nostalgia, historia y tradición. Hoy, Zendaya es más que nunca un ícono de la moda y su look en Seúl nos lo demuestra perfectamente.

Así fue el look de Zendaya para la premiere de “Dune” en Seúl

Las últimas semanas hemos visto a la actriz luciendo atuendos futuristas y extravagantes para las diferentes premieres de “Dune” en todo el mundo. Sin embargo, para la premiere de Corea del Sur, Zendaya y su estilista decidieron ir en otra dirección con un look más sofisticado y que nos recuerda los atuendos de películas de ciencia ficción. El atuendo, compuesto por una falda recta y una chaqueta de sastre en color gris, pertenece a la colección del diseñador Alexander McQueen para Givenchy en 1999. El atuendo de archivo fue uno de los más queridos durante el desfile de la marca por los detalles en color rojo que le dan un twist al clásico look estilo oficinista. Lo interesante es que los símbolos en rojo son nada más y nada menos que luces LED que le dan ese toque innovador y fuera de lo común al look.

Para mantener un estilo elegante y tradicional, Zendaya acompañó el traje con unas medias y unos tacones en color negro de Christian Louboutin. La joyería se mantuvo totalmente minimalista con unos pendientes estilo perforación en color plata. Su cabellera lució amarrada en un chongo que dejó dos largos mechones sueltos, para dar esta apariencia extraterrestre.

Timothée Chalamet en un traje blanco en Seúl

Mientras que Zendaya y Timothée muchas veces deciden utilizar un matching look para verse coordinados, en esta ocasión el actor optó por un camino completamente diferente. Para la gran noche en Seúl, Timothée utilizó un look totalmente blanco como es ya característico en él. El traje con solapa cruzada, y sin botones, lucía perfecto con unos pantalones a juego de la colección de hombre de Gucci. Los zapatos estilo botín en color café fueron el elemento estrella para resaltar el color blanco del traje. Este tipo de atuendo no es nuevo en el actor pues los botines se han vuelto ya parte de sus looks alrededor del mundo. Además, en numerosas ocasiones se le ha visto llevar un atuendo monocromático en blanco; haciendo de este estilo uno ya muy presente en el guardarropa del joven actor.

