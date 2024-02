Bella Thorne conquista Milán en vestido transparente durante Semana de la Moda

Durante una emocionante temporada para los amantes de la moda, que inició en enero con la Semana de Alta Costura en París, llega el turno de que las firmas italianas más icónicas y prestigiosas presenten sus colecciones para Otoño Invierno 2024 en Milán. Siendo esta una de las sedes favoritas de celebridades y personajes en la industria, estamos ansiosos por conocer las tendencias que se mostrarán dentro y fuera de las pasarelas.

Y para iniciar la Semana de la Moda en Milán con el pie derecho, una de las primeras celebridades en llegar fue Bella Thorne, quien nos ha demostrado que no le tiene miedo a un look arriesgado y que sin duda, ha robado las miradas con sus estilosas apariciones durante esta temporada, siendo una de las invitadas al front row de desfiles como Schiaparelli y Maison Margiela.

El vestido transparente de Bella Thorne en Milán

Para su primer día en la ciudad italiana, la actriz de 26 años se dejó seducir por una de las tendencias más fuertes esta temporada, el “naked dress” o vestido con transparencias que deja ver la ropa interior, o una parte de esta. Tendencia a la que ya se han sumado algunas celebridades como Kylie Jenner, Naomi Watts y Dakota Johnson. Bella Thorne acaparó todas las miradas a su llegada al desfile de Otoño Invierno 2024 de Diesel en un vestido transparente color nude, con mangas largas y hasta el suelo, que dejaba ver el body estilo corsé del mismo tono que llevaba por debajo.

Para complementar el dramático look que resaltaba la figura de la actriz, no hizo falta accesorizar de más, solamente un mini bolso metálico con cadena, sandalias de tacón y joyería discreta fueron los complementos necesarios para dejar que el “naked dress” fuera el protagonista. En cuanto a su look de belleza, Thorne eligió complementar su sensual atuendo con un maquillaje glowy en tonos durazno, un manicure color negro extra afilado y para su rojiza cabellera, un wet look que dejaba libre sus facciones.

Con este, y sus más recientes atuendos durante las semanas de la moda, Bella Thorne ha dejado clara su pasión por la moda y se ha consolidado como uno de los perfiles más destacados dentro de la industria actualmente. Adicional a su llamativo estilo, la talentosa actriz está debutando como directora este año con dos proyectos cinematográficos, “Color Your Hurt” y “Ash Beneath the Current”.

