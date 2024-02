¡Paren todo! Zendaya deslumbra con el atuendo más surrealista hasta ahora

La gira promocional del elenco de “Dune Parte Dos” ha cautivado a numerosas ciudades con la presencia del reparto y de una selección curada de looks para las diferentes alfombras rojas donde la premiere ha tenido lugar. Hace una semana sucedió en México, y hace tan solo unos días lo vimos en París. Ahora fue el turno de Londres, que nos sorprendió con uno de los atuendos más surrealistas de parte de Zendaya.

Sobre el traje robótico de Zendaya para la premiere de “Dune” en Londres

La actriz llegó a la segunda parte de la premiere en Londres vestida en un traje completamente robótico y futurista que la cubría desde el cuello, hasta los pies; dando a la actriz una sensación galáctica y llena de ciencia ficción. El traje seleccionado por Zendaya no es un look de las más recientes pasarelas sino que se trata de un traje de archivo de la marca Mugler. Este traje, que data de 1995, fue uno de los atuendos más revolucionarios para su época por el aspecto tan surrealista de los looks. Fue en este mismo desfile que, Naomi Campbell, Kate Moss, Claudia Schiffer y Eva Herzigova se unieron para presentar lo que parecían atuendos muy avanzados para su tiempo. El efecto que el traje ocasionó el día del desfile, es exactamente el mismo que ocasiona Zendaya hoy en día al llevarlo a la premiere de una de las películas más esperadas de todo el año.

Zendaya y su estilista, Law Roach, saben cómo elegir el look indicado para eventos tan mediáticos como lo fue esta premiere. Con un cabello recogido y perfectamente estilizado; y un maquillaje bastante natural, Zendaya dejó que el traje robotizado fuera la pieza statement no solo en su atuendo pero también, en toda el evento. En las redes sociales, su estilista compartió una publicación con el siguiente mensaje: “¡Y sí, es el traje original!”, haciendo referencia al atuendo de Zendaya que ya está ocasionando mucha conversación en medios digitales.

El impresionante collar de Zendaya para complementar el histórico look de Mugler

Un look de tal relevancia histórica en la industria de la moda, tenía que ir acompañado por una pieza igual de monumental, por lo que Zendaya, embajadora de Bulgari, llevó un impresionante collar de alta joyería de la firma de lujo en platino con 1 zafiro ovalado, 1 diamante redondo corte brillante, 22 zafiros redondos, 381 diamantes escalonados corte fancy, diamantes redondos corte brillante y pavé de diamantes. Collar que acentuó a la perfección el traje robótico y futurista.

Otro de los atuendos de la noche para Zendaya fue un vestido color negro, también de la marca Mugler que combinó, por segunda ocasión, con joyas de la casa de lujo Bulgari. Ambos atuendos hicieron el complemento perfecto para una noche tan especial en la carrera de la actriz.

El elenco de Dune en Londres

Todo el elenco de la próxima película de “Dune”, desfiló en Leicester Square con atuendos salidos de una película de ciencia ficción para conmemorar el largometraje de Denis Villeneuve. Timothée Chalamet, Florence Pugh, Ana Taylor-Joy y el resto del elenco, lucieron atuendos en colores metálicos con tonos nego y blanco como protagonistas. El espacio fue ambientado con un piso desértico que hizo alusión a los sets tan característicos de la película basada en la novela de Frank Herbert.

