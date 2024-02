Zendaya y Florence Pugh conquistan Londres con un ‘look’ más ‘grunge’

Uno de los press tours que más nos ha deleitado con sus looks este año es el de “Dune Parte Dos”, el filme de ciencia ficción dirigido por Denis Villeneuve con un elenco lleno de talento y mucho estilo. Donde aprovechando el tema distópico de la película, los actores y sus estilistas de cabecera han creado los más espectaculares looks futuristas para la premiere y tours de prensa. Desde México hasta París, Zendaya, Florence Pugh, Timothée Chalamet y Austin Butler nos han sorprendido con sus mejores estilismos.

Y para su visita a Londres, las icónicas actrices Zendaya y Florence Pugh, quienes nos han demostrado que no le tienen miedo a ningún cambio de look o tendencia arriesgada, posaron frente a los medios ingleses en sofisticados atuendos con un aire grunge y tonos oscuros.

El look de Zendaya en tonos vino

Para el look de Zendaya estilizado por Law Rocha, en el que lució más sofisticada que nunca, la actriz y su estilista eligieron un conjunto de saco largo y oversized a juego con un pantalón de vestir wide leg y una falda ligeramente plisada que caía sobre el pantalón en un intenso tono uva. El conjunto de Roksanda Otoño 2024 lo accesorizaron con tacones de punta del mismo tono y joyería de Bulgari. Mientras que para acentuar el look, un maquillaje grunge de smokey eye en tonos uva fue el centro de atención de su beauty look, con labios nude y trenza kilométrica.

El rango de tonos desde rojo vibrante hasta borgoña y uva, han tomado protagonismo durante esta Semana de la Moda en Nueva York tanto en labios como en párpados, así como la tendencia de un smokey eye más cargado con aires noventeros y muy grunge. Por lo que este beauty look de Zendaya no es casualidad y es ideal para recrear esta temporada.





Florence Pugh en un hairstyle noventero

La actriz británica Florence Pugh, conocida por sus estilismos más rebeldes y arriesgados, en esta ocasión también eligió llevar un sofisticado look de pantalón del diseñador Maticevski, el cual consistía en un pantalón de vestir negro wide leg y un bustier asimétrico que dejaba ver uno de sus hombros. Complementó el atuendo estructurado con una gargantilla y pulsera a juego y unas plataformas metálicas. Para su característico estilo más edgy, la actriz optó por llevar su pixie cut con mechones marcados y puntas hacia afuera, muy al estilo de los hairstyles más representativos de los 90s.

Timothée Chalamet y Austin Butler derrocharon estilo en Londres

El elenco masculino no se quedó atrás, pues Timothée Chalamet, quien es reconocido por su impecable estilo, lució un look de Bottega Veneta que consistía en un cuello de tortuga blanco de punto con detalles 3D, pantalón de piel café y botas del mismo tono. Mientras que Austin Butler volvió a elegir un traje, pero en esta ocasión de tres piezas y en color gris de Louis Vuitton.

