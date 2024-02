El ‘look’ salido de una novela de ciencia ficción de Zendaya

Hoy en día es imposible separar a Zendaya de la palabra “futurista”. La actriz nos ha demostrado en múltiples ocasiones que sabe cómo acaparar todas las miradas con atuendos y estilos de cabello que parecen salidos de una novela de Ray Bradbury. Estos últimos meses, Zendaya se ha tomado muy en serio su papel como protagonista de la próxima cinta “Dune” y ha deslumbrado en eventos con beauty looks inspirados al 100% en la película.

Una de las apariciones más destacadas de la temporada fue cuando se le vio llegar al desfile de Schiaparelli con un hairstyle basado en la tendencia “baby bangs” pero con un corte asimétrico que daba un acabado espacial al atuendo. También con su visita a México, Zendaya dio de qué hablar por sus atuendos tanto para la premiere como para el evento especial de fans.

El look de Zendaya para promocionar “Dune” en París

Ahora llegó el turno de París para ser testigo de la gira promocional para la próxima película protagonizada por Zendaya y Timothée Chalamet. Para la premiere por la noche, la actriz llevó un look hecho a mano por Louis Vuitton en dos piezas; como es ya costumbre de la protagonista. En esta ocasión el atuendo en color oro consistió en una enorme falda y un crop top con cuello alto. La textura de la pieza daba la sensación de ser una enorme pieza de joyería sobre el escultural cuerpo de Zendaya.

Las joyas, como siempre protagonistas, fueron de Bulgari. Un majestuoso brazalete en color dorado y forma de serpiente, resaltaba en la muñeca de Zendaya mientras que unos pendientes de brillantes resaltaban con el wet look elegido por la actriz. La joyería siempre ha sido parte importante de los atuendos de Zendaya pues, tras ser nombrada embajadora de Bulgari, la joven ha sabido lucir a la perfección las piezas de alta gama de la casa joyera.

Zendaya con un look blanco en París

Para la promoción diurna de la cinta en el Hotel Shangri en París, Zendaya lució un atuendo completamente angelical mezclado con toques futuristas que se complementaron a la perfección. El vestido blanco pertenece a la colección Otoño-Invierno de la marca Alaïa. La parte superior del vestido, abrazaba la silueta de la actriz para luego caer en una falda larga y recta en el mismo color. Zendaya combinó este atuendo con unos tacones de aguja en el mismo color para dar ese toque monocromático tan etéreo.

La sorpresa de este outfit fue el clean look que Zendaya mostró con ligeros toques rosados en el rubor y labios en tono nude. Con este look, la actriz demostró que no hay color o tendencia que no le siente a la perfección gracias al trabajo de stylingque hay detrás.

