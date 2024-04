El ‘look’ de Zendaya inspirado en ‘Sex & The City’

Si de looks para alfombras rojas se trata, Zendaya siempre nos enseña cuál es el combo perfecto. Con un estilo que se ha inclinado pordetalles y referencias deportivas, la joven actriz ha hecho la mancuerna perfecta con su estilista, Law Roach, para sorprender al mundo entero con un estilo diferente en cada evento. Durante esta gira promocional para “Challengers”, la hemos visto portar atuendos elegantes, minimalistas, vintage y nostálgicos. Lo que más amamos de Zendaya es su habilidad para lucir espectacular con cualquier prenda y cualquier color. Desde looks futuristas para “Dune” hasta lo más sofisticado y femenino para “Challengers”, la actriz sabe cómo sacar el mayor provecho de todas las tendencias.

Para un evento promocional en la ciudad de Londres, la actriz nos sacó una sonrisa al llevar más de una tendencia en un mismo look. Con la creatividad e ingenio de su estilista, Zendaya y Law Roach utilizaron como inspiración a uno de los íconos de la moda más grandes. Sí, estamos hablando deCarrie Bradshaw.

El look de Zendaya salido de “Sex & The City”

Londres fue conquistado por Zendaya y su emblemático atuendo de dos piezas. Este look, compuesto por un chaleco sastre y una minifalda se unió a la tendencia de rayas, tan clásica para los atuendos con esencia oficinista. Los colores vivos del outfit se convirtieron en el match perfecto para la primavera por incluir tonos azules, rojos y morados. La actriz combinó el conjunto con unos tacones blancos, clásicos y tradicionales.

Lo más sorprendente de todo el atuendo fue la clara inspiración en outfits de Carrie Bradshaw de “Sex & The City”, lo cual publicó el estilista en sus redes sociales. En estos looks de inspiración, el personaje interpretado por Sarah Jessica Parker viste minifaldas de distintos colores con un detalle de plumas en la parte posterior a la falda, igual al de Zendaya en este emblemático look. En uno de los atuendos, Carrie luce una falda de color verde con el detalle de plumas en color blanco y una camisa blanca. En el segundo, luce una minifalda en color rosa con el mismo detalle de plumas pero, esta vez, con una blusa color verde.

Este conjunto a rayas no es un look contemporáneo pues se trata de una pieza de archivo de Vivienne Westwood para su colección de Primavera-Verano 1994. Esta colección, llamada Café Society, se inspiró en el estilo de los dandys.

Para darle un toque deportivo al atuendo y continuar la línea que Zendaya ha mantenido en las últimas semanas, la actriz incluyó una coleta de caballo con un fleco espectacular que le dio una esencia sport-chic al beauty look. La esencia minimalista se mantuvo para el maquillaje y el manicure, en el que únicamente lució un diseño estilo francés.