Hailey Bieber conquista las redes sociales con esta icónica chamarra de motociclista

Existen prendas que sin importar la temporada o la celebridad, parecen nunca pasar de moda. Se trata de piezas clave que, si bien no pueden ser consideradas como básicas, si es muy común verlas en los armarios de las celebridades más top del momento. Un claro ejemplo de piezas que no han pasado de moda, pues la hemos podido ver con el paso del tiempo en los outfits de personalidades, es la chamarra estilo motociclista. Existen muchas variaciones en el color y estampado de esta silueta pero su estilo y encanto se ha mantenido constante en los atuendos de nuestras it girls favoritas.

Hace tan solo unas horas, Hailey Bieber compartió en sus redes sociales su look del día donde pudimos ver que la estrella del atuendo era nada más y nada menos que una chamarra de motociclista oversize en color negro, con patrones blancos y verde neón. La modelo acompañó esta prenda icónica con unos mini shorts deportivos en color azul, unas gafas de sol y unos aretes chunky en color dorado. Este look, urbano y muy cool, nos recordó que la chamarra estilo motociclista no pasa de moda y que han sido muchas las celebridades que se han atrevido a llevarla.

Celebridades que han usado la chamarra motociclista a su favor

Rosalía

No es sorpresa que la reina y creadora del concepto “Motomami” sepa cómo deslumbrar con una chamarra de motociclista para sus looks. La cantante española ha llevado atuendos completos de piel para combinar sus chamarras favoritas. Para darles el giro edgy de la intérprete, ésta ha optado por piezas en color rojo o negro con toques grises y azules.

Kourtney Kardashian

La influencer ha sido vista adoptando esta tendencia estilo motociclista por las calles de Nueva York. La empresaria lució una sudadera biker en colores negro y verde que adaptó como vestido y acompañó con unas botas negras altas.

Kendall Jenner

Si bien el estilo de Kendall Jenner suele ser mucho más femenino y sofisticado, la joven en ocasiones ha sorprendido con piezas mucho más masculinas. La chamarra de motociclista no falla y la modelo la ha llevado con pantalones rectos y mocasines para darle un aire retro.

Karol G

La joven colombiana ha elegido en más de una ocasión combinar sus looks con ayuda de una chaqueta negra oversized para crear atuendo cómodos, emblemáticos y perfectos tanto para sus videos como para sus presentaciones.

Florence Pugh

La actriz, conocida por su estilo atrevido y edgy, nos ha demostrado más de una vez que una chamarra tipo biker va sobre cualquier look, siendo esta el complemento perfecto para elevar tu estilo. Puntos extra si la chamarra tiene una silueta estructurada o de corte vintage.