Los secretos para conseguir un ‘couple matching look’ como las celebridades

El amor está en el aire ¡y en el street style! La tendencia es clara cuando se trata de parejas: los matching looks están en su apogeo y son lo más top del momento. Basta con observar a algunas de las parejas favoritas para notar que todas buscan diferentes maneras de coordinar en sus atuendos tanto de calle como para eventos internacionales y alfombras rojas. Desde Hailey y Justin Bieber hasta Kourtney Kardashian y Travis Baker, son muchas las celebridades que se han sumado a esta manera de vestir que está arrasando nuestros boards de Pinterest.

Las claves detrás de un couple matching perfecto

Tal como el nombre de esta tendencia lo afirma, el couple matching hace referencia a vestir en coordinación con otra persona o, en este caso, tu pareja. Son numerosos los ejemplos que nos han inspirado respecto a cómo llevar este estilo a nuevos niveles y conseguir ser una pareja llena de glamour. ¿El secreto? Encontrar un estilo que se adapte a ambas personalidades para lucir increíbles sin perder la esencia individual. Como en muchos casos en la moda, en el couple matching las reglas están hechas para romperse. Sin embargo, existen algunas claves que te ayudarán a sumar este tipo de looks, llenos de romance y estilo.

TEJIDOS

No es necesario que tu pareja y tú tengan el mismo guardarropa para conseguir un matching look perfecto. Basta con que elijan las piezas clave para conseguir coordinar. Una de las mejores maneras de hacerlo y destacar es probar con un mismo tejido que pueda adaptarse al estilo y prendas de cada uno. Prueba con la mezclilla, que es uno de los materiales más comunes en cualquier armario. Juega con jeans, faldas denim, accesorios y tops; recuerda que no hay límites ni normas. Si quieres inclinarte por algo más arriesgado, elige el cuero o el tejido estilo latex para coordinar y no pasar desapercibidos; tal como Kourtney Kardashian y Travis Barker lo harían.

SIMETRÍA

Si ambos están de acuerdo y tienen gustos estéticos similares, ¿por qué no llevar el mismo outfit? Lo de hoy son las prendas genderless o unisex así que estamos en el mejor momento de la moda para que tú y tu pareja puedan ir de compras y elegir algunos looks que puedan llevar exactamente igual. Los pantalones acampanados, las tank tops y los accesorios cowboy son algunos ejemplos de cómo integrar este tipo de couple matching y no morir en el intento.

PALETA DE COLOR

Si son nuevos en el mundo de los matching looks y aún no quieren arriesgarse mucho, lo más sencillo es seleccionar atuendos que sigan una misma paleta de colores o el mismo tono en un outfit monocromático. De esta manera no tendrás que preocuparte por otra cosa que por elegir piezas que vayan en la misma línea que tu pareja y conseguir así resaltar. Sigue el ejemplo de Zendaya y Tom Holland llevando ambos looks en negro para la función de Romeo y Julieta hace unos días.

UNA PRENDA, DOS LOOKS

¿Qué tal si tu pareja y tú eligen una prenda statement que protagonice el outfit? Ya sea que ambos integren una chaqueta con incrustaciones, unos zapatos metálicos, un bolso llamativo o, si quieren ir a un nuevo nivel, una falda para lograr que el atuendo tenga una personalidad única. El resto del look puede cambiar dependiendo al gusto de cada uno siempre y cuando esa prenda clave sea la que más brille en el atuendo.

CONCEPTO

Otra manera de conseguir un matching look de envidia es eligiendo un mismo concepto estético. Es entendible que tu pareja y tú no siempre van a tener las mismas prendas en su clóset por lo que una manera de conseguir ir coordinados es eligiendo un mismo concepto que ambos puedan adaptar a sus gustos. Ya sea que ambos quieren integrar elementos clásicos y preppy -como la modelo Elle Macpherson y su pareja Doyle Bramhall- en sus looks, o prefieran inclinarse por un concepto más llamativo, siempre habrán maneras de que ambos puedan lucir increíble juntos.